مدیران در ارائه آمار دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی شامگاه یکشنبه در دوم سفرهای شهرستانی خود به شهرستان بهار در شورای تأمین مسکن استان همدان با بیان اینکه مدیران باید در زمینه ارائه دقیق آمار و ارقام توجه لازم را داشته باشند، اظهار داشت: توجه به این اصل مهم منجر به کسب نتایج بهتر و مثبتی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده میشود.
وی با اشاره به اینکه تصمیمگیریها و وعدههای دولت در سال 90 با نگاه به هدفمندی یارانهها است، ادامه داد: نگاه مضاعف دولت برای یکسانسازی طراحی و کارها یک نتیجه منطقی است.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه سال آینده باید تلاشهای ویژه و مناسبی از سوی مسئولان در همه بخشهای استان همدان صورت گیرد تا شاهد ارائه خدمات بهتر به مردم باشیم، ادامه داد: همه باید بر اساس پارامترهای مشخص و تعریف شده گام بردارند تا ضمن ارائه خدمت مطلوب، رضایت خاطر مردم نیز فراهم شود.
پیریایی با اشاره به اینکه جلسات هدفمند کردن یارانهها از روز سهشنبه با بررسی کیفیت نان آغاز میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به وعده 10 روزه مبنی بر ارتقا کیفیت نان، اکنون 14 روز از مهلت آن میگذرد که در همین راستا روز سهشنبه جلسهای با حضور فرمانداران تمام شهرستانها برگزار میشود.
وی گفت: در این روز بهترینهای هر نوع نان مشخص می شود تا کیفیت و مرغوبیت نان در هر شهرستان با توجه به بازرسی فرمانداران آشکار شود.
استاندار همدان با بیان اینکه مصالح ساختمانی، اجناس، سوخت و حمل و نقل موارد دیگری هستند که به ترتیب باید نسبت به بررسی آن اقدام کرد، گفت: با توجه به هدفمندکردن یارانهها باید دغدغههای موجود در این بخشها نیز حل شود.
قیمت مسکن در همدان راکد مانده است
معاون عمرانی استاندار همدان نیز در این کارگروه با بیان اینکه دولت با برنامه ای جامع برای خانه دار کردن مردم در پیش گرفته است، گفت: با بررسی های صورت گرفته از اواخر سال گذشته تاکنون در قیمت مسکن افزایش قابل توجهی صورت نگرفته است.
سید حسن موسوی با اشاره به تورم هشت درصدی قیمت مسکن در کشور اظهار داشت: در استان همدان قیمت مسکن راکد مانده که این خود نشان دهنده تلاش مسئولان برای خانه دار شدن مردم است.
موسوی با بیان اینکه سال آینده شکوفایی در مسکن شهرستان بهار ایجاد می شود، اظهار داشت: تمامی متقاضیان مسکن در این شهرستان سال آینده صاحب خانه می شوند.
وی یادآور شد: در سال آینده 725 متقاضی مسکن فاقد زمین به طور کامل زیر پوشش قرار میگیرند که این امر در سال آینده پیگیری میشود.
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