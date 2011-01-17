دولت حریری مطابق قانون اساسی ساقط شد/ اجازه توطئه علیه مقاومت نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "سید حسن نصرالله" دبیرکل جنبش مقاومت حزب الله لبنان در اظهارات مهم امشب در ابتدا با تشریح وقایع روزهای اخیر در لبنان اظهار داشت: ابتدا از تلاشهای سعودی- سوری آغاز می کنم تا به مسئله صدور حکم احتمالی دادگاه بین المللی برسیم.

مردم لبنان باید از وقایع اخیر مطلع باشند

سید حسن نصرالله در ابتدای سخنرانی مهم شب گذشته اظهار داشت: با توجه به تحولات روزهای اخیر در لبنان و با توجه به اهمیت مرحله کنونی، خود را مسؤل تشریح وقایع و تحلیل و تفسیر آن در کشورمان می دانم، زیرا ملت لبنان و همه کسانی که لبنان را دوست دارند و به ملت و دولت و مقاومت لبنان و آینده آن اهتمام نشان می دهند حق دارند که تا حد ممکن از روند امور مطلع شوند، زیرا واقعیتها و روند امور می تواند به وضوح از نیتها و اهداف و تهدیدهایی که علیه لبنان وجود دارد، پرده بردارد.

وی افزود : نخست از واقعیتها آغاز می کنم و خیلی به ماههای گذشته بر نمی گردم. به طور خلاصه به واقعیتها اشاره می کنم. از زمان آغاز آنچه به طرح و ابتکار عربی یا تلاشهای عربستان و سوریه معروف شده است با توجه به نزدیک بودن صدورحکم احتمالی دادگاه بین المللی که قصد دارد علیه افراد یا اعضایی از حزب الله اتهام وارد کند، عربستان و سوریه ابتکار ارزشمندی از سوی ملک عبدالله بن عبدالعزیز و رئیس جمهور بشار اسد ارائه کردند.

سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود اظهار داشت : در جریان تلاشهای عربستان و سوریه قرار گرفتیم و حمایت خود را از تلاشها اعلام کردیم و به تمام دوستانی که برای کمک تماس گرفتند می گفتیم به شما پیشنهاد می کنیم از تلاشهای عربستان و سوریه حمایت کنید. در حقیقت ما بر این تلاشها حساب باز کردیم، همانطور که کسانی که خیر وصلاح لبنان را می خواهند بر این تلاشها حساب باز کرده بودند تا لبنان از این رنجها و فتنه ها عبور کند.

عربستان از همان ابتدا در مذاکرات صریح بود

وی افزود: مذاکرات آغاز شد ، اما برخی در لبنان نه تنها امکان دستیابی به توافق که حتی وجود هر گونه مذاکره یا ایده و دیدگاهی را هم انکار می کردند زیرا آنها از آرزوهایشان حرف می زدند نه از حقایق و واقعیتهای خارجی. ما باید در خصوص این موضوع صریح باشیم تا همه لبنانی ها از حقایق مطلع شوند زیرا برخی مسائل غیر واقعی به مردم ارائه می کنند.

نصرالله تاکید کرد: از همان آغاز طرف سعودی صریح بود و اعلام کرد انحلال دادگاه بین المللی امکان ندارد زیرا دادگاه بین المللی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده است و این موضوع را آمریکا و انگلیس و فرانسه پیگیری می کنند. ما به سعودیها گفتیم این مساله را درک می کنیم. این مفهوم سخنرانی شب عاشورای اخیر بود که به آن اشاره کردم. سعودیها در این زمینه صریح بودند که این مساله از همان روزهای اول و نخستین دیدار مشخص بود.

می خواستیم لبنان از پیامدهای حکم احتمالی مصون باشد

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: دوم اینکه طرف سعودی می گفت امکان لغو حکم احتمالی وجود ندارد و ما هم این موضوع را درک کردیم زیرا سعودیها حکم احتمالی را صادر نمی کنند، بلکه آمریکایی ها و اسرائیلی ها حکم احتمالی را صادر می کنند، در نتیجه از طرف سعودی انتظار نمی رود بتواند آمریکایی ها و اسرائیلی ها را به لغو حکم احتمالی وادار کند. از همان ابتدا این مساله مطرح شد که دو موضوع امکان دارد. مساله اول به تاخیر افتادن صدور حکم احتمالی به مدت چند هفته یا چند ماه تا زمانی که امکان تفاهم درباره امری دیگر وجود داشته باشد، مساله دوم این بود که چگونه ما می توانیم از لبنان در برابر پیامدهای حکم احتمالی حمایت کنیم. تمام این مسائل در روزهای اول مطرح شد، البته تمام این مذاکرات محرمانه بود ما اعلام کردیم این مساله را درک می کنیم اما مخالف حکم احتمالی هستیم و معتقدیم این حکم سیاسی است و آمریکا و اسرائیل ما را از طریق حکم احتمالی هدف قرار داده اند، ولی لبنان کشور ماست و به حمایت از کشورمان پایبندیم.

سه تقاضا از دولت لبنان

سید حسن نصرالله در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که چگونه لبنان را از خطرات دور نگه داریم و از آن حمایت کنیم. اینکه دولت لبنان نشست برگزار کند و به دور از ارزیابی دادگاه بین المللی یا حکم احتمالی، این سه کار را انجام دهد، اول اینکه قضات لبنانی را از دادگاه فرا بخواند. دوم حمایتهای مالی لبنان را از دادگاه بین المللی متوقف کند. سوم اینکه توافقنامه میان دولت لبنان و دادگاه بین المللی را لغو کند

وی افزود: اگر دولت کنونی لبنان و هر دولتی دیگر این سه بند را مورد توجه قرار دهد به معنای انحلال دادگاه بین المللی نیست. صرفنظر از دیدگاه ما درباره دادگاه بین المللی،این دادگاه کار خود را انجام می دهد. اگر قضات لبنانی از این دادگاه فرا خوانده شوند دادگاه قانون دارد یا شورای امنیت قانونی ارائه می کند تا قضاتی از ملیتهای دیگر جایگزین قضات لبنانی شوند. اگر حمایتهای مالی لبنان که متعلق به مردم لبنان است از دادگاه بین المللی قطع شود منابع مالی فراوانی در دنیا وجود دارد. اما لغو توافقنامه معنایش این است که لبنان از پیامدهای دادگاه و حکم احتمالی دور خواهد بود. وظیفه دولت لبنان نیست که کسانی را که "دانیل بلمار" (دادستان دادگاه بین المللی) متهم کند دستگیر کند که منجر به بروز مشکلات در سطح ملی شود.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: اگر به این سه بند پایبند باشیم به معنای دور نگه داشتن لبنان از پیامدهای حکم احتمالی است و هرگز به معنای انحلال دادگاه بین المللی و لغو حکم احتمالی نیست. با اینکه ما معتقدیم این دادگاه یک دادگاه آمریکایی اسرائیلی و حکم آن هم حکم آمریکایی اسرائیلی است، ولی ما راه حل میانه را برای این موضوع پیشنهاد دادیم. طرف سعودی به ما اطلاع داد که آنها با این سه بند موافق هستند و "سعدالحریری" هم با آن موافق است و گفتند بیایید برای دستیابی به توافق تلاش کنیم.

نصرالله افزود: من دوست ندارم این را سازش نام بگذارم، آنها گفتند مسائل دیگری وجود دارد که شما به عنوان اپوزیسیون یا حزب الله و جنبش امل آن را بپذیرید و در نتیجه میان ما تفاهم و توافق کامل به دست می آید. آنها بندهای مورد نظرشان را به ما ارائه کردند، با این شرط که برای به نتیجه رسیدن مذاکرات این موضوع محرمانه باقی بماند که عملا سری باقی ماند. بر این اساس که در مراحل پایانی قرار داشت زیرا برخی بندها وجود داشت که با آن موافق بودیم و برخی بندها که به بررسی بیشتری نیاز داشت و درباره برخی بندها، ملاحظاتی وجود داشت تا ما آن را همپیمانان خود بررسی کنیم. ولی فضایی که حاکم شد، فضایی مثبت بود فضایی که میان "بشار اسد" و طرف سعودی وجود داشت فضای مثبتی بود و امور ادامه یافت.

بیماری ملک عبدالله مذاکرات را کند کرد

وی ادامه داد: زمانی که پادشاه عربستان بیمار شد و به آمریکا سفر کرد و امیر "عبدالعزیز" فرزندش مذاکرات را پیگیری می کرد. روند مذاکرات کند شد و مذاکراتی به صورت تلفنی و با وقفه انجام شد. اما تقریبا دو هفته پیش به ما اطمینان داده شد که پادشاه عربستان عمل جراحی موفقیت آمیزی داشت و در وضعیت سلامتی خوبی قرار دارد و وی مصمم به ادامه این تلاشها و دستیابی به توافق برای پایان یافتن این مسئله است و اینکه در آینده ای نزدیک فرزند پادشاه عربستان می تواند به دمشق و بیروت برود تا درباره تمام بندها و سازوکارهای اجرای آن به توافق دست یابد. همچنین گفته شد از سعد الحریری خواسته خواهد شد تا برای تحقق این مسئله به آمریکا سفر کند.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه تاکید کرد : نکته سوم درباره سعدالحریری است. وی می گوید توافق به دست آمده است و طرف مقابل باید اقداماتی را که مطلوب است انجام دهد، البته این مساله صحت ندارد. طبعا این چیزی است که او ادعا می کند ولی همین که او اعتراف می کند که توافقی از چند ماه پیش وجود داشته، نکته خوبی است. ولی اقداماتی وجود دارد که طرف دیگر باید بر دارد ولی انجام نداده است، برخی بر این باورند که این سخنان ممکن است مثبت باشد زیرا اولین بار است که یکی از اعضای جریان مقابل اعتراف می کند.

مذاکرات چندماهه در چند ساعت بر باد رفت

سید حسن نصرالله در ادامه افزود: برخی در اظهارات کسانی که به اصطلاح آنها سازش را انکار می کنند و به وجود توافق اعتراف می کند، بعد مثبتی را می بینند و اینکه این اذعان مقدمه ای برای گامهایی است که عربستان سعودی و سوریه وعده داده اند. سعد الحریری به آمریکا سفر کرد و دیدارهایی با مقامات این کشور انجام داد و بدون اعلام قبلی، طرف سعودی با طرف سوری تماس می گیرد و می گوید ما به سبب فشارها و اوضاع،از ادامه فعالیت معذوریم ما قادر نیستیم به تلاشها در این مسیر ادامه دهیم.

دولت را مطابق قانون اساسی ساقط کردیم

نصرالله افزود : طبعا به ما اطلاع داده شد که این روند ناگهان متوقف شد. بدون هر گونه مقدمه و اشاره و تحلیلی که چه کسی این روند را متوقف کرد و امور را به وضعیت کنونی رساند. همچنین به ما اطلاع داده شد که صدور حکم احتمالی و کیفر خواست به جلو انداخته می شود و ممکن است طی چند روز آینده صادر شود. پس ما با همپیمانان خود در گروههای مخالف و جریانهایی که در دولت وزیر دارند رایزنی کردیم و در نهایت درباره این موضوع به توافق رسیدیم که استعفای خود را از این دولت اعلام کنیم و در نتیجه این دولت را بنا به دلایلی کاملا طبیعی و مطابق قانون اساسی ساقط کردیم. وزیران گروههای مخالف استعفا کردند و ما در برابر وضعیتی جدید چه در سطح دولتی یا سطح ملی قرار گرفتیم و روز دوشنبه رایزنی های پارلمانی برای معرفی نامزد نخست وزیری آغاز خواهد شد.

آمریکا از همان ابتدا مخالف تلاش عربی بود

وی تاکید کرد: اینها وقایعی بود که رخ داد اما اینکه چرا به این وضعیت رسیدیم. نخست واضح و آشکار بود که آمریکا و اسرائیل از همان آغاز با تلاشهای عربی مخالف بودند اما اجازه دادند این تلاشها برای مدتی ادامه یابد. زیرا بر این مساله حساب باز کرده بودند که این تلاشها به توافق منجر نمی شود زیرا مساله در حد خود پیچیده و دشوار است و به همین آسانی امکان توافق وجود ندارد در نتیجه ما به دخالت نیاز نداریم. اما اخیرا وقتی دیدند تلاشها به مراحل بسیار پیشرفته ای رسیده است و فضاهای مثبتی برای دستیابی به توافق درباره این موضوع به وجود آمده است با قدرت و به طور جدی دخالت و اعلام کردند این روند نمی تواند ادامه یابد و باید متوقف شود. به همین سبب این تلاشها به شکل ناگهانی و غافلگیرکننده ای متوقف شد.

نصرالله تاکید کرد: تنها تحلیل و تفسیر دلیل توقف تلاشهای عربستان و سوریه با توجه به تمام واقعیتها و داده ها،همین دخالتهای آمریکا و اسرائیل است. اظهارات مقامات اسرائیلی و آمریکایی قبل و بعد از تلاشها و حساب باز کردن آمریکایی ها به ویژه اسرائیلی ها بر پیامدهای حکم احتمالی که برخی اعضای حزب الله را متهم می کند. این حرفها به صراحت بیان شده است با توجه به این ها آیا ممکن است آمریکایی ها و اسرائیلی ها اجازه دهند تلاشهای عربی با موفقیت همراه شود و در نتیجه تمام محاسباتشان را بر هم زند، این نکته اول است.

برخی جریانهای لبنانی علیه ملک عبدالله موضع گرفتند/ پادشاه عربستان مردی راستگو و صادق است

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: نکته دوم این است که برخی طرفهای سیاسی در لبنان وجود دارند که اساسا هر گونه طرح و ابتکار و ایده ای را رد می کنند. این طرفها شب و روز تلاش کردند و طرفهای آمریکایی و عربی و غربی را تحریک کردند تا تلاشهای عربستان و سوریه را به شکست بکشانند. آنها حتی در برخی دیدارها، عبارات زشت و نامناسب درباره ملک عبدالله به کار بردند زیرا آنها فهمیدند که او مردی صادق است و به طور جدی برای دستیابی به توافق تلاش می کند.

نمی توان به جریان حریری اعتماد کرد/ مطالباتی که از ما داشتند بر خلاف مصالح لبنان بود

وی افزود: نکته سوم در ارتباط با "سعدالحریری" جریان متبوعش است. همان طور که ابتدا گفتم حریری می گوید توافقی به دست آمده است وطرف مقابل باید اقداماتی که لازم است انجام دهند مسلما این موضوع صحت ندارد. در حالی که آنها جز دل بستن به آمریکا کاری انجام نداده اند و این تلاشها را ناکام گذاشتند و همه چیز به نقطه اول آن برگشت. در حقیقت سوالاتی در این زمینه مطرح می شود. نکته چهارم، برداشت من این است که آقای حریری و جریان متبوع وی از همان ابتدا یا با این روند و تفاهم موافق نبودند و به خاطر فشارهای عربستان، پیش رفتند و آمریکایی ها را برای توقف این تلاشها تحریک کردند و یا اینکه آنها به پیش رفتند اما اراده آمریکا بر آنها غلبه یافت. در نتیجه این مساله تاکید می کند که نمی توان به این جریان برای منافع ملی لبنان و رهبری کشور و ثبات و پشت سر گذاشتن این مرحله سخت، اعتماد کرد. به هر حال بندهایی از آنچه از ما خواسته شد نزد من وجود دارد ولی من به دلایل مشخص این بندها را فاش نخواهم کرد. اما اگر روزی فاش شود لبنانی ها می توانند قضاوت کنند. در آن صورت می توانند کشف کنند که در این بندها، یک بند یا دو بند وجود دارد که در آن منافع ملی نهفته است اما بندهای دیگر به نفع یک جریان سیاسی و شخص حریری است.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: ما گفتیم حاضریم امتیازات سیاسی و غیر سیاسی به جریان حریری بدهیم به خاطر حفظ لبنان، در نتیجه ما به این موضع برای صلح و ثبات ملی معتقدیم . پرونده شاهدان دروغین که پرونده ای حساس و خطرناک است و پیامدهای بسیار بزرگی دارد. افسران و افراد دیگر، برخی با توجه به این شهادتهای دروغین سالها در زندان بودند، روابط سوریه و لبنان به خاطر این شاهدان دروغین نابود شد، بدترین فضای مذهبی به این خاطر در لبنان حاکم شد و درگیریهایی در سطح مذهبی رخ داد. انتخابات پارلمانی بر اساس نتایج سیاسی این شهادتهای دروغین برگزار شد و دولتهایی بر اساس آن شکل گرفت.

سقوط دولت حریری یک وظیفه ملی بود/ پرونده شاهدان دروغین بسته نخواهد شد

دبیرکل حزب الله افزودک بیایید شاهدان دروغین و کسانی که آنها را به وجود آوردند بازخواست و محاکمه کنید، زیرا این مساله منجر به تمام این مصایب اخلاقی و انسانی و ملی و اقتصادی و امنیتی شده است. دولت از ارجاع پرونده شاهدان دروغین به شورای قضایی یا رای گیری درباره ارجاع آن ناتوان نشان داد و حتی از رویارویی با پیامدهای کیفرخواست هم ناتوان بود بنابراین سرنگونی دولت را وظیفه ملی و اخلاقی خود دانستیم. در حالی که ما از منادیان دموکراسی توافقی بودیم.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد : یکی از بندهایی که از ما می خواستند ، بستن پرونده شاهدان دروغین بود.

وی درباره دلایل سقوط دولت سعد الحریری در فساد مالی اشاره کرد و افزود: ما به وضعیتی رسیدیم که در سایه وجود این دولت قادر به مقابله با فساد مالی و اداری و اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی نبودیم.

سید حسن نصر الله افزود : دولت حتی از ارجاع پرونده شاهدان دروغین به شورای قضایی یا رای گیری درباره ارجاع آن ناتوان بود و نه تنها از رویارویی با پیامدهای کیفرخواست ناتوان نشان دا،د بلکه بر عکس دولتی بود که خواهان ادامه حمایت مالی از دادگاهی است که بر ضد لبنان و مقاومت آن توطئه چینی می کند و قضات لبنانی همکار با آن در این توطئه شریک هستند و در ادامه خود را در وضعیتی دشوار می یابد . اینکه دادگاه از آن بخواهد شهروندان را به ظلم و ناحق دستگیر کند، چنین دولتی صلاحیت ندارد و شکست تلاشهای عربی نشان داد این دولت صلاحیت مقابله با پیامدهای حکم احتمالی و کیفرخواست را ندارد.

وی تاکید کرد: وقتی می بینیم حکم احتمالی اعضایی از حزب الله را متهم می کند و کشور را در معرض خطرات قرار می دهد، آمریکایی ها و اسرائیلی ها می خواهند کشور را از داخل نابود کنند، زیرا همواره بر فتنه افکنی و درگیری حساب باز کرده اند، دولت حریری کشور را در معرض خطرات قرار داد به ویژه وقتی ما مطلع شدیم که "بلمار" به رئیس جمهور و نخست وزیر اطلاع داده است که دوشنبه (امروز) حکم احتمالی صادر خواهد شد و یا اینکه دوشنبه به فرانسوی ها ابلاغ می شود و روز سه شنبه اعلام خواهد شد. به هر حال این دولت و به طور مشخص نخست وزیر به گونه ای رفتار کردند که چنین دولتی مانع حمایت از لبنان در برابر هر گونه تبعات حکم احتمالی شد.

نمی توانیم مانع خشم ملت لبنان شویم/ باید دولتی مقتدر و وظیف شناس تشکیل شود

نصرالله تاکید کرد: وقتی در برابر چنین دولت ناتوانی قرار گرفتیم وقتی به این نتیجه رسیدیم و بدتر از آن اینکه مردم مطالباتی دارند و ممکن است به خیابانها بریزند و درخواستهایی در این زمینه مطرح شد از ما می خواهند مانع آمدن مردم به خیابانها شویم و از دولت و سیاستها و عملکرد آن که هیچ کسی را متقاعد نمی کند، حمایت کنیم. در برابر این واقعیتها چاره ای جز استعفا و سرنگونی این دولت ناتوان وجود نداشت سرنگون کردن دولت ناتوان ممکن است درها را به روی لبنان برای تشکیل دولت مقتدر و وظیفه شناس و مسؤلیت شناس باز کند اما ادامه کار این دولت، ممکن است امور را به بن بست بکشاند، به همین سبب وظیفه ملی و اخلاقی خود را در سرنگونی این دولت دیدیم. بر خلاف تحلیلهایی که شنیدیم، معتقدیم ادامه حیات این دولت غیر ممکن و ظلمی به نهادهای دولتی و مردم و به زیان صلح داخلی است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه با توجه به تشخیص ما درباره این دولت ناتوان، تصمیم به استعفا گرفتیم. ما گام قانونی و دموکراتیک و بسیار عادی که حق طبیعی مان بود برداشتیم. و با ریختن به خیابانها و به کارگیری سلاح دست به این کار نزدیم بلکه کاملا به شیوه قانونی و دموکراتیک و متمدانه عمل کردیم. ما گروههای مخالف به مسؤلیت ملی خود عمل می کنیم و هر آنچه این مسؤلیت ملی اقتضا کند انجام می دهیم و از هیچ کس و هیچ بیانیه و تهدیدهای هیچ کس در این جهان نمی ترسیم، جنگها و هواپیماهایشان و ناوگانهای دریایی آنها ما را نمی ترساند چه برسد به این بیانیه ها و تهدیدهای توخالی شان.

درباره عدم نخست وزیری حریری اجماع وجود دارد

نصرالله ادامه داد: ما بر اساس باورها و تشخیص خود نسبت به منافع کشورمان عمل کردیم شیوه ای که به کار بردیم کاملا حق ما بود. حتی باید از این شیوه تشکر شود که به طور قانونی و در چارچوب نهادهای قانونی عمل کردیم در بیشتر پایتختهای کشورهای جهان ما را متهم کردند. این معنایش این است که لبنانی ها حق اعتراض و پناه بردن به هر گونه اقدام برای اصلاح یا تغییر یا حل مشکلات ندارند بلکه همه باید تسلیم شوند. و اگر لب به اعتراض بگشایی سبب ناخرسندی آمریکا و اسرائیل و غرب و جهان عرب خواهد شد. نکته دیگر مربوط به معرفی نامزد نخست وزیری است واضح و آشکار است که گروههای مخالف درباره معرفی نکردن سعد الحریری برای تصدی نخست وزیری اجماع نظر دارند، ما در گذشته پذیرفتیم تا در دولت وحدت ملی شرکت کنیم، ولی پس از این تجربه یک سال و اندی و ارزیابی تلاشها و درک ما از تحولات به ویژه در برهه اخیر، به صراحت اعلام می کنیم که درصدد معرفی سعدالحریری نیستیم و رویکرد دیگری اتخاذ می کنیم، اکنون نمی خواهم بگویم که نامزد گروههای مخالف کیست، چرا که فراکسیونهای پارلمانی گروههای مخالف این موضوع را در رایزنی ها اعلام خواهد کرد.

دخالتهای خارجی در راستای نخست وزیری مجدد حریری است

دبیرکل حزب الله افزود: ولی باید این سوال را پرسید که این یک مساله داخلی است، چرا همه جهان دخالت می کند؟ "هیلاری کلینتون" حتی در این باره رایزنی ی کند. دوشنبه رایزنی های پارلمانی آغاز می شود که در یک طرف گروههای مخالف هستند که با سازوکارهای ملی وارد این رایزنی ها می شوند و در طرف دیگر، گروههایی هستند که با دخالتها و حمایت منطقه ای و بین المللی وارد این رایزنی ها می شوند. دولتها دخالت می کنند وزیران امور خارجه دخالت می کنند رئیسان جمهوری دخالت می کنند و همه این دخالتها در این مسیر است که سعدالحریری باید بار دیگر برای نخست وزیری معرفی شود. آیا نخست وزیری که بر اساس فشارها و دخالتهای خارجی انتخاب شود، در یک فرایند قانونی و سالم انتخاب شده است؟

آرای انتخابات پارلمانی اخیر تا هزار دلار خریده شد

وی افزود: ما در انتخابات پارلمانی با همه شائبه هایی که داشت، شرکت کردیم، انتخاباتی که طرف دیگر( 14 مارس) بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار هزینه کرد. تا جایی که در برخی حوزه ها هر رای را یک هزار یا دو هزار و حتی پنج هزار دلار می خریدند، آیا پارلمانی که از این انتخابات تشکیل شود بیانگر اراده مردم است؟ باید سوال کرد آیا رایزنی های پارلمانی در سایه دخالتهای منطقه ای و بین المللی و فشارهای آن بیانگر اراده نمایندگان واقعی و تشخیص آنها نسبت به مسائل ملی و در نتیجه بیانگر اراده ملت است؟

پس از شکست تلاشهای سوری سعودی تصمیم به جلو انداختن حکم احتمالی گرفتند

نصرالله با اشاره به دخالتهای سفیر آمریکا در امور داخلی لبنان گفت : چگونه برای آنها قطعی است که روند رایزنی های دو روز آینده منجر به موفقیت یک شخصیت سنی دیگر می شود. در طایفه محترم سنی شخصیتهای بزرگ و شایسته و مسؤلیت پذیر وجود دارد؟ پایتختهای تصمیم گیرنده و جهان از کجا مطمئن است که نامزد مخالفان پیروز خواهد شد؟ گمان نمی کردیم حجم دخالتها این قدر زیاد باشد. بدتر از همه این مسائل که به نظر من به مثابه یک رسوایی جدید برای بلمار است، به اعتقاد من وقتی تلاشهای عربی در آمریکا شکست خورد، آقای بلمار تصمیم به تعجیل در صدور حکم احتمالی گرفت. حکم احتمالی و دادگاه بین المللی حتی با زمان صدور حکم احتمالی ، بخشی از نبرد سیاسی است که مقاومت و لبنان را هدف قرار داده است، آیا بلمار نمی توانست تا چهارشنبه یا پنجشنبه منتظر بماند تا رایزنی های پارلمانی برای معرفی نخست وزیر پایان یابد، من با اطمینان می گویم این مساله به دولت لبنان به طور رسمی ابلاغ شده است و همچنین در رسانه ها اعلام شده است من اطلاعات ویژه را اعلام نمی کنم. آیا بلمار نمی توانست تا چهارشنبه یا پنجشنبه یا جمعه یا شنبه صدور حکم احتمالی را به تاخیر بیندازد، دو ماه یا یک ماه و نیم به تاخیر افتاد آیا دو یا سه روز نمی تواند به تاخیر افتد، خیر، چون مطلوب این است که این مساله در طول رایزنی های پارلمانی در لبنان برای معرفی نخست وزیر به عنوان بخشی از استفاده سیاسی به نفع نامزد مشخص و معین اعلام شود.

تحولات آتی لبنان دو مسیر دارد

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: می خواهم صریح باشم نگاه کنید روزهای آینده دو مسیر وجود خواهد داشت، یکی مسیر رایزنی های پارلمانی برای معرفی نخست وزیر دولت جدید، و دیگری مسیر بلمار است که گفته است حکم احتمالی را به فرانسوی ها تحویل می دهد و آن را اعلام کرده است. ما معتقدیم از زمان اعلام صدور حکم احتمالی به نفع رایزنی های پارلمانی بهره برداری شده است، ولی ما در دو مسیر قرار داریم، در مسیر رایزنی های پارلمانی ، مستقل و در مسیر بلمار و حکم احتمالی هم مستقل هستیم، نتایج رایزنی های پارلمانی هر چه باشد یک بحث است و موضوع حکم احتمالی و چگونگی تعامل با آن هم بحث دیگری است. مسیر نخست یعنی رایزنی های پارلمانی را مسیر دموکراتیک و قانونی و طبیعی می دانیم و از همه مهمتر خودمان آن را درخواست کردیم و بدون توجه به نتایج آن در این مسیر وارد شده ایم. طبعا در این مسیر، رهبران سیاسی و احزابی که نماینده دارند و فراکسیونهای پارلمانی در چند روز آتی مسؤلیت بسیار بزرگ ملی و تاریخی بر دوش دارند و از طریق شخص نخست وزیر می توانیم شخصیت دولت را درک کنیم و در سایه معرفی نخست وزیر، مردم تصمیم می گیرند که چه رفتاری از خود نشان دهند.

محال است در برابر فساد مالی و توطئه علیه مقاومت سکوت کنیم

وی افزود: در مسیر نخست، ما این دولت و دولت سابق را تجربه کردیم، در خصوص گروههای مخالف به ویژه موضع حزب الله، این تجربه جدیدی است، ما در دولتهای سالهای گذشته شرکت نمی کردیم. ممکن است این مساله را سبک سنگین کنیم صرف نظر از این ارزیابی می خواهم صریح باشم اینکه هر دولتی که تشکیل می شود، باید دولتی مسولیت پذیر باشد از حالا به بعد محال است در برابر دولتی که از شاهدان دروغین حمایت می کند، سکوت کنیم. هر دولتی که از شاهدان دروغین حمایت کند و به ویژه اگر از کسانی شکل گرفته باشد که شاهدان دروغین را به وجود آورده باشند، ما نمی توانیم در برابر آن سکوت کنیم همچنین در برابر هر دولتی که از فساد مالی حمایت کند و حتی فساد مالی را مدیریت کند، سکوت نخواهیم کرد. از هر دولتی که به مسؤلیت خود به طور جدی و رسمی برای رسیدگی به مشکلات مردم و حل آنها عمل نکند، حمایت نخواهیم کرد.

وی افزود: به عبارت بهتر ما از هیچ دولتی نخواسته ایم از مقاومت حمایت کند ما حتی در دوران جنگ 33 روزه از هیچ کس نخواستیم از ما حمایت کند. تمام کسانی که از ما حمایت کردند افراد شرافتمند و میهن پرست بودند آنچه ما از دولت می خواهیم این است که علیه مقاومت توطئه چینی نکند علیه مقاومت دست به تحریک نزند. حکومتهای دیگر را علیه مقاومت لبنان تحریک نکند، هر دولتی که علیه مقاومت توطئه کند، به صراحت می گویم در برابر چنین حکومتی ساکت نخواهیم نشست. زیرا وظیفه ما حفظ تمام عناصر قدرت لبنان در برابر تهدیدهای اسرائیل و طمع ورزیها و خطرات این رژیم است. مردم و ارتش و ملت و مقاومت از لبنان حمایت می کنند ما هرگز نمی خواهیم هیچ ناوگانی از هیچ نقطه جهان بیاید از ما حمایت کند هر کس علیه عناصر و عوامل قدرت لبنان توطئه کند، ما نمی توانیم در برابر آن ساکت بنشینیم.

امیدوار به تشکیل دولت کارآمد هستیم/ از وقایع تونس باید عبرت بگیرند

دبیرکل حزب الله در ادامه گفت : ما امیدواریم لبنانی ها بتوانند دولت مقتدر و کارآمدی را که اولویتها و منافع مردم را در نظر بگیرد، تشکیل دهند. می خواهم با دو جمله سخنانم را درباره حکم احتمالی به پایان برسانم، آنچه این روزها در تونس می گذرد باید عبرت باشد. جا دارد به مردم تونس، قیام و انتفاضه تاریخی شان را تبریک بگویم. عبرت از چه چیز، عبرت از رئیس این رژیم و دار ودسته اش که سالها به غربی ها خدمت کردند و موضع این رژیم در خصوص اسرائیل و همه مسائل منطقه معروف بود، این کسانی که رئیس جمهور تونس در مدت این سالها به آنها خدمت کرد، به او اجازه ورود به کشورهایشان را ندادند و اجازه فرود هواپیمای او را در فرودگاههایشان ندادند، این عبرت است، عبرتی که باید بگیریم که ما لبنانی ها به دنبال راه حل لبنانی باشیم، اکنون اگر آمریکا و غرب در مساله لبنان دخالت می کند سبب بین المللی کردن بحران لبنان و پیچیده تر شدن مشکلات کشور خواهد شد.

دادگاه بین المللی دادگاهی آمریکایی اسرائیلی است/ در برابر حکم احتمالی موضع اتخاذ می کنیم

وی افزود: ما درها را نمی بندیم، ما می گوییم که آینده لبنان فقط در سایه گفتگو و تفاهم و همکاری و مثبت اندیشی قرار دارد، ولی اگر کسی بخواهد با اتکا بر آمریکا و جهان بر بخشی از ملت لبنان سیطره پیدا کند، متوهم است و باید از تمام تجربه هایی که در منطقه رخ می دهد، عبرت بگیرد. مساله پایانی در خصوص حکم احتمالی است، موضع ما واضح و روشن است، ما بر اساس شواهد و دلایل و مستندات این دادگاه را دادگاه آمریکایی اسرائیلی توصیف کردیم. در سایه صدور حکم احتمالی رفتار و از کرامت و وجود و آبروی خود دفاع خواهیم کرد. اینکه چگونه رفتار خواهیم کرد، این به رهبران حزب الله و رایزنی با همپیمانانمان بستگی دارد، اما قطعا مسؤلیت داریم با این موضوع برخورد کنیم، قطعا ما مردمی هستیم که هرگز اجازه نخواهیم داد، هرگز اجازه نخواهیم داد که به کرامت و آبروی ما خدشه ای وارد شود یا علیه ما توطئه چینی شود یا کسی در جهان از روی ظلم و تجاوزگری و حتی با احتمال و اتهام ، مسؤلیت خون شهید رفیق الحریری را به گردن ما بیندازد. این دادگاه کاملا آمریکایی اسرائیلی است و هر کس با آن همراه شود به طرح آنها خدمت کرده است.

وی افزود: قبلا گفتم که اسرائیلی ها رفیق الحریری را ترور کردند و مرتکب ترورهای دیگری در لبنان شدند و برای تغییر کامل اوضاع لبنان تلاش می کنند، در سالهای گذشته از سرخوردگی خود سخن گفتند، با این حال کشور ما در معرض طمع ورزیها و تلاش آنها برای محاصره و انزوای لبنان قرار دارد اما طی تمام سالهای گذشته و در سخت ترین شرایط و زمانی که "جرج بوش" در کاخ سفید بود و ارتش آمریکا در پایتختهای عربی و اسلامی جولان می دادند و برای ایجاد خاورمیانه جدید نقشه می ریختند. ما در لبنان مقاومت کردیم و ایستادگی کردیم، ما طی سالهای گذشته در معرض جنگ سیاسی و تبلیغاتی و روانی و امنیتی و ترور و نظامی قرار داشتیم ولی امروز می بینید که همچنان ایستاده ایم، می خواهم تاکید کنم محاسبات آنها غلط از آب در آمده است. اگر شما( خطاب به جریان 14 مارس) از حکم احتمالی برای هدف قرار دادن مقاومت کمک می گیرید، محاسبات شما کاملا غلط است، نیازی نمی بینیم بیشتر در این باره توضیح دهم زیرا در سایه آنچه آبلمار (دادستان دادگاه بین المللی) در دو روز آینده ارائه می کند سخنان دیگری بیان خواهم کرد.