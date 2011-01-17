مدارس استان زنجان برای سومین روز متوالی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، علی اسماعیلی افزود: به دلیل بارش برف سنگین، برودت هوا و لغزندن بودن سطح معابر مدارس کلیه مقاطع تحصیلی نواحی یک و دو زنجان، ایجرود، بزینه رود، انگوران و زنجانرود در نوبت صبح روز دوشنبه تعطیل می باشد.



وی ادامه داد: همچنین مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستانهای ابهر، خدابنده، خرمدره، سلطانیه، سجاسرود و افشار نیز در نوبت صبح روز دوشنبه تعطیل است.

همچنین بارش برف سنگین و کولاک شدید که راه 451 روستای استان زنجان را مسدود کرده بود، با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

تمامی محورهای اصلی و فرعی استان زنجان که بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید با مشکل عبور و مرور مواجه شده و محورهای زنجان- دندی به تخت سلیمان و ابهر به قیدار که بر اثر کولاک شدید مسدود شده بود، با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد و آمد و شد در آنها برقرار گردید.

گفتنی است برف و کولاک دیروز و شب گذشته موجب مسدود شدن راه بیش از 400 روستا در سطح استان شده بود که از شب گذشته عملیات بازگشایی آنها آغاز شده و طی امروز و فردا بازگشایی آنها به پایان می رسد.

