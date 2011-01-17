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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

به علت بارش شدید برف/

مدارس استان زنجان برای سومین روز متوالی تعطیل شد

مدارس استان زنجان برای سومین روز متوالی تعطیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بارش برف که از اولین ساعات روز شنبه در مناطق مختلف استان زنجان آغاز شده است موجب تعطیلی مدارس این استان برای سومین روزمتوالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، علی اسماعیلی افزود: به دلیل بارش برف سنگین، برودت هوا و لغزندن بودن سطح معابر مدارس کلیه مقاطع تحصیلی نواحی یک و دو زنجان، ایجرود، بزینه رود، انگوران و زنجانرود در نوبت صبح روز دوشنبه تعطیل می باشد.

وی ادامه داد: همچنین مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستانهای ابهر، خدابنده، خرمدره، سلطانیه، سجاسرود و افشار نیز در نوبت صبح روز دوشنبه تعطیل است.
 
 همچنین بارش برف سنگین و کولاک شدید که راه 451 روستای استان زنجان را مسدود کرده بود، با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.
 
تمامی محورهای اصلی و فرعی استان  زنجان که بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید با مشکل عبور و مرور مواجه شده و محورهای زنجان- دندی به تخت سلیمان و ابهر به قیدار که بر اثر کولاک شدید مسدود شده بود، با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد و آمد و شد در آنها برقرار گردید.
 
گفتنی است برف و کولاک دیروز و شب گذشته موجب مسدود شدن راه بیش از 400 روستا در سطح استان شده بود که از شب گذشته عملیات بازگشایی آنها آغاز شده و طی امروز و فردا بازگشایی آنها به پایان می رسد.
 
کد مطلب 1233804

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