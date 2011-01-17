به گزارش خبرنگار مهر، کنگره سالانه کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا پیش از مسابقات قهرمانی این قاره، با حضور رئیس، نایب رئیس اعضای کمیته‌ها و نمایندگان کشورهای عضو در تایلند برگزار خواهد شد. در این نشست حاضرین در خصوص مسائل مختلف رشته دوچرخه سواری در قاره کهن و برنامه‌های سال‌های 2011 و 2012 به بحث و گفتگو می‌پردازند.

در این جلسه، در خصوص تایید و قطعیت بخشیدن به مصوبات کنگره سال 2010 کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا که در شارجه امارات برگزار شد، تصمیم گیری می شود. همچنین کمیته‌هایی چون مالی و مدیریت گزارش اجرایی سال 2010 را قرائت می‌کنند.

در این مجمع نمایندگان رای دهنده آسیا در فدراسیون جهانی انتخاب می‌شوند. از دیگر برنامه‌های اجلاس تایلند می‌توان به تصمیم گیری و تشریح افزوده شدن بند 6 مقررات فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری به مقررات آسیا، اصلاح قوانین ACC، صدور فاکتور حق عضویت فدراسیون‌های دوچرخه‌سواری کشورهای مختلف آسیا برای عضویت در ACC و UCI در سال جاری میلادی، اشاره کرد.

همچنین مسئولان کمیته‌های مختلف برنامه‌های مسابقات سال جاری میلادی را در بخش‌های کوهستان، BMX، جاده، پیست و کاپ‌های آسیایی اعلام می‌کنند.

علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان به همراه محمد علی شجاعی و مهرداد صفرزاده به عنوان نمایندگان ایران در این اجلاس که در تاریخ دوشنبه 18 بهمن‌ماه برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

در حاشیه اجلاس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا، نشست ویژه هیئت رئیسه این کنفدراسیون هم برگزار می‌شود که امیررضا واعظ آشتیانی رئیس کمیته پیست و اصغر خالقی دبیر این کمیته نیز در آن شرکت خواهند کرد.

سی ویکمین دوره مسابقات دوچرخه‌‍سواری قهرمانی بزرگسالان و هجدهمین دوره مسابقات جوانان آسیا در دو بخش زنان و مردان از 20 تا 30 بهمن‌ماه دربانکوک تایلند برگزار خواهد شد.