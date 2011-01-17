ارابه های مرگ همچنان در خیابانهای کرمان می تازند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یکی از معضلات کلان شهر کرمان که طی سالهای اخیر بارها در خصوص آن صحبت شده است عدم تناسب ساختار شهری با توسعه یافتگی لجام گسیخته شهر کرمان است، این توسعه روز افزون درحالی کرمان را به یکی از بزرگترین شهرهای کشور مبدل کرده است که این شهر با مشکلات ساختاری متعددی روبرو است که یکی از آنها عدم تناسب معابر شهری با حجم ترافیک و خودروهایی است که در شهر تردد می کنند.

از سوی دیگر گستردگی بدون برنامه شهر که حاصل حاشیه نشینی و احداث شهرکهای اقماری در اطراف شهر کرمان که اکثرا به صورت آپارتمان نشینی نیز هستند هم اکنون کمربندی قدیمی شهر که روزگاری رینگ شهری کرمان بود را در عمق این شهر قرار داده و در واقع این کمربندی به یکی از خیابانهای اصلی کرمان تبدیل شده است که روزانه صدها هزار نفر برای رسیدن به مقاصدشان از آن عبور می کنند.

روزانه چهار هزار کامیون از خیابانهای کرمان عبور می کنند

طبق آخرین آمار روزانه چهار هزار کامیون از معابر شهری کرمان عبور می کنند و در واقع جان هزاران نفر از مردمی را که برای رسیدن به خانه، مدرسه، محل کار، بیمارستان و دانشگاهها از این معبر می گذرند در معرض خطر قرارداده است.

این درحالی است که سال گذشته تبلیغات بسیاری در خصوص احداث رینگ جدید شهر کرمان صورت گرفت اما واقعیت این است که تکمیل این کمربندی جدید شهر که قسمتی از آن به بهره برداری رسیده است در عمل نتوانسته بار ترافیک کامیونها و اتوبوسهای عبوری از شهر را کاهش دهد که دلیل عمده آن نیز عدم تکمیل کمربندی است.

هم اکنون در مسیر کمربندی قدیم شهر کرمان مهمترین مراکز جمعیتی شهر کرمان از جمله شهرکهای افضلی پور، ولایت، شهید مطهری، نون و القلم و دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور و دانشگاه شهید باهنر قرار دارند همچنین تمامی شهرکهای حاشیه ای شهر کرمان توسط این کمربندی به شهر متصل می شوند و برخی از مناطق جمعیتی شهر نیز این معبر را در برگرفته است.

انتقال برخی ادارات به خارج شهر ضروری است

از سوی دیگر وجود برخی ادارات همچون گمرک، انبار شرکت نفت، راه و ترابری و همچنین ترمینال مسافربری در شهر کرمان موجب شده است روزانه هزاران کامیون و اتوبوس مسافربری از شهر کرمان عبور کنند که جابجایی آنها برای رفع این مشکل ضروری است.

هر چند در ماههای اخیر، طرح تغییر مسیر کامیونهای عبوری در دستور کار قرار گرفت و قرار شد کامیونها از مسیر پل راه آهن به سمت خارج از شهر منحرف شوند اما در واقع این طرح نیز نتوانسته است از حضور این تعداد کامیون به شهر جلوگیری کند.

رانندگان جاده ای به مقررات شهری بی توجه هستند

بروز صدها مورد تصادف بین کامیونهای سنگینی که پس از ورود به شهر با تصور اینکه هنوز در جاده هستند بدون توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی در معابر شهری به سرعت می تازند و در بسیاری موارد حتی به چراغهای قرمز نیز توجه نمی کنند وضعیتی نامطلوب ایجاد کرده است.

عکس تزئینی است

بی توجهی خودروهای عبوری به مقررات شهری و سرعتهای بالا از یک سو و همچنین نبود تقاطعهای غیر هم سطح در این محور، عدم وجود پلهای عابر پیاده و عدم حضور موثر ماموران راهنمایی و رانندگی در راستای کنترل این معابر مشکلات مردم شهر کرمان را در این خصوص تداوم بخشیده است.

نکته قابل توجه اینکه عابران پیاده در این معبر پرترافیک عریض و حادثه خیز از امکانات مناسب برای عبور و مرور مواجه نیستند به گونه ای که در این محور که در واقع نیمی از شهر کرمان را فرا گرفته است به تعداد انگشتان یک دست نیز پل عابر پیاده وجود ندارد.

این درحالی است که بسیاری از مراکز جمعیتی مسکونی، اداری و تجاری و دانشگاهی در همین محور واقع شده اند.

افتتاح فاز نخست کمربندی تاثیری برحل مشکل ترافیک نداشت / عبور و مرور همراه استرس و نگرانی

محمد نقوی، یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در حالیکه همه ساکنان شهرکهای حاشیه کمربندی کرمان با شندیدن خبرهایی افتتاح فازهای مختلف کمربندی شهر توقع داشتند مشکل عبور کامیونها و ماشینهای عبوری از شهر کرمان برای همیشه مرتع شود و بتوانند با خیال راحت در این مسیر رفت و آمد کنند اما پس از گذشت ماهها همچنان شاهد عبور و مرور کامیونها هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون در شهرک مطهری کرمان سکونت دارم و به دلیل تمرکز دهها مرکز مسکونی آپارتمانی شاید تمرکز جمعیتی بسیار بالا در این شهرک هستیم اما ساکنان این شهرک هر روز برای رفتن به محلهای کار و تحصیل باید با استرس از چها راه نیکزاد، سه راه سیلو و چهار راه فرهنگیان عبور کنند.

وی افزود: متاسفانه در این مسیر همیشه کامیونهای سنگین در حال تردد هستند و حتی با وجود اینکه در این محلها چراغ راهنما نصب شده است به دلیل عدم وجود پلیس در اکثر مواقع شاهد هستیم که خودروهای عبوری هیچ توجهی به چراغهای راهنمایی ندارند و هر بار که از این مسیرها عبور می کنیم حتی در مواقعی که چراغ سبز است باید احتیاط کامل داشته باشیم زیرا هر لحظه امکان عبور یه کامیون وجود دارد.

این شهروند کرمانی افزود: در سال جاری نیز دیگر خبری از تکمیل کمربندی جدید شهر نیست و به نظر می رسد مشکلات کمربندی همچنان ادامه دارد.

عبور هزاران دانشجو از کمربندی بدون پل عابر پیاده

زهرا ایرانمنش، دانشجوی دانشگاه پیام نور کرمان گفت: دانشگاه پیام نور کرمان 11 هزار دانشجو دارد و این درحالی است که تمام دانشگاههای کرمان از جمله دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید باهنر هم در سوی دیگر کمربندی کرمان قرار دارند.

وی افزود: هر دو مرکز دانشگاه پیام نور کرمان در طرف دیگر کمربندی قرار دارند و تاکنون بارها شاهد بروز تصادفهای رانندگی بین خودروهای عبوری از این محور با عابران پیاده به خصوص دانشجویان بوده ام.

این دانشجوی کرمانی افزود: بارها به مسئولان در خصوص لزوم احداث پل عابر پیاده هشدار داده ایم اما هنوز این پل احداث نشده است.

پل عابر پیاده مرکز شماره دو پیام نور کرمان در انتظار جابجایی دکل برق

وی ادامه داد: تنها در روزهای اخیر خبری در خصوص جانمایی و فندانسیون این پل در مرکز شماره دو منتشر شد که متاسفانه این پروژه هم به دلیل وجود دکلهای قوی انتقال برق نیمه کاره رها شده است.

ایرامنش ادامه داد: مرکز شماره یک دانشگاه پیام نور و همچنین دانشگاه شهید باهنر با ده ها هزار دانشجو نیز هم اکنون فاقد پل عابر پیاده هستند و مسئولان تنها کاری که توانسته اند انجام دهند احداث چند سرعت شکن در نزدیکی دانشگاهها بوده است که باعث کاهش سرعت خودروها شده است.

شهرکها به پارکینگ خودروهای سنگین تبدیل شده اند

جواد محمودی از ساکنان شهرک نون والقلم نیز در خصوص وضعیت شهرکهای اقماری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از مشکلات کامیونها در کرمان کمبود مراکز پارک کامیونها در شهر است.

وی ادامه داد: در واقع کامیون دارانی که در شهرکهای کرمان زندگی می کنند اطراف این شهرکها را به محل پارک خودروهای خود تبدیل کرده اند.

محمودی ادامه داد: در حاشیه شهرکهای کرمان از جمله شهرک نون والقلم، مطهری، افضلی پور و در طول مسیر از میدان سرآسیاب تا انتهی جاده تهران در قسمت غربی کمربندی و قسمت شرقی همیشه شاهد پارک خوروهای سنگین هستیم.

وی ادامه داد: اگر به همین وضع پیش برود بزودی این شهرکها به پارکینگ خودروهای سنگین تبدیل می شود.

استهلاک کامیونها به دلیل عبور از معابر شهری بالا می رود

محمد استیلایی یک کامیون دار نیز در خصوص عبور کامیونها در معابر شهری کرمان گفت: در واقع این مشکل تنها برای شهروندان کرمانی نیست و مسلما راننده های کامیون هم تمایل ندارند در ترافیک شهر کرمان گرفتار شوند.

وی ادامه داد: عبور کامیون از معابر شهری موجب افزایش استهلاک کامیونها نیز می شود و امیدواریم با تکمیل کمربندی کرمان این مشکل بزودی برطرف شود.

این راننده کامیون افزود: از سوی دیگر به دلیل کمبود مراکز پارک خودروهای سنگین در شهر کرمان و فاصله زیاد آنها تا شهر و عدم وجود ماشینهای عبوری به این پارکینگها کامیون داران تمایلی به پارک در این مراکز ندارند.

هم اکنون تمرکز جمعیتی کرمان به دلیل گسترش آپارتمان سازی در غرب کرمان به سمت این قسمت کشیده شده است و قسمت قابل توجهی از مردم کرمان در این قسمت از شهر زندگی می کنند و این درحالی است که مشکلات وجود برخی ادارات دولتی و کمربندی شهر نیز در همین قسمت وجود دارد.