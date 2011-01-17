آمادگی کامل برای مسابقه با کاسپین قزوین را دارم

ویتاری مارش در آستانه بازی در مقابل تیم کاسپین قزوین در هفته ششم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور که عصر دوشنبه به میزبانی قزوین برگزار می‌شود در خصوص وضعیت جسمانی خود برای حضور در مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: با توجه به اینکه در بازی در مقابل شهرداری گرگان از ناحیه قوزک پا دچار صدمه شدم ولی خوشبختانه با مراجعه به فیزیوتراپی و پزشک دچار مشکل جدی نیستم فقط نیاز به استراحت دارم اما در بازی روز دوشنبه در مقابل کاسپین قزوین می‌توانم بازی کنم.



وی ادامه داد: با توجه حساس و مهم بودن این بازی باید در دسترس تیم بسکتبال راه و ترابری قم باشم و در تمرینات شنبه و یکشنبه تیم که قبل از مسابقات برگزار شد حضور داشتم.



تیم بسکتبال راه و ترابری قم قدرتمند است



بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به اینکه تیم بسکتبال راه و ترابری استان قم قدرتمند است بیان داشت: بازی در این تیم را دوست دارم و تیم راه و ترابری قم یکی از تیم‌های قدرتمند و مطرح در مسابقات لیگ بر‌تر است.



شایان ذکر است ویتاری مارش بازیکن حرفه‌ای آمریکایی تیم راه و راه و ترابری قم با 30 سال سن و یک متر و 88 سانتی‌متر قد به عنوان گارد رأس و در پست یک بازی می‌کند و سابقه بازی در تیم مازندران، لوله آ. اس شیراز، NBA و کالچ آمریکا را نیز در کارنامه خود دارد.



ویتاری مارش آمریکایی به همراه کلودیو مارکوس فرانسوی دو بازیکن خارجی تیم بسکتبال راه و ترابری قم هستند که در حال حاضر حدود دو هفته است که برای این تیم بازی می‌کنند و تا کنون در دو مسابقات اخیرتیم بسکتبال راه و ترابری قم به خوبی ظاهر شده‌اند.



تیم بسکتبال راه و ترابری قم در هفته ششم دور رفت رقابت‌های بسکتبال لیگ بر‌تر کشور با پنج بازی، سه برد و هشت امتیاز در جدول رده بندی لیگ بر‌تر مسابقات بسکتبال در میان دوازده تیم شرکت کننده، در جایگاه چهارم قرار دارد.