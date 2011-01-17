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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۳

ادامه فیلمبرداری/

نجفی در "شور شیرین" بازی می‌کند

نجفی در "شور شیرین" بازی می‌کند

احمد نجفی در فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی مقابل دوربین می‌رود.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در یک ماه گذشته سه جلسه به دلیل بارش برف فیلمبرداری تعطیل شد، دیروز و پریروز هم نتوانستیم فیلمبرداری داشته باشیم و شرایط آب و هوایی مناسب نبود. بازی شبنم قلی‌خانی تمام شده و امروز دوشنبه 27 دی‌ماه فیلمبرداری در شهرستان هرسین ادامه دارد. با توجه به شرایط امیدوارم بتوانیم فیلم را به جشنواره برسانیم.

وی ادامه داد: احمد نجفی بازیگری است که به تازگی به گروه بازیگران ملحق شده و قرار است در نقشی کوتاه هفته آینده مقابل دوربین می‌رود.

حمید عمارلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی، شبنم قلی‌خانی و علی کشوری بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما مدیر فیلمبرداری، هاشم عطار فیلمبردار، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1233813

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