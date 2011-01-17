ابراهیم اصغری تهیهکننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در یک ماه گذشته سه جلسه به دلیل بارش برف فیلمبرداری تعطیل شد، دیروز و پریروز هم نتوانستیم فیلمبرداری داشته باشیم و شرایط آب و هوایی مناسب نبود. بازی شبنم قلیخانی تمام شده و امروز دوشنبه 27 دیماه فیلمبرداری در شهرستان هرسین ادامه دارد. با توجه به شرایط امیدوارم بتوانیم فیلم را به جشنواره برسانیم.
وی ادامه داد: احمد نجفی بازیگری است که به تازگی به گروه بازیگران ملحق شده و قرار است در نقشی کوتاه هفته آینده مقابل دوربین میرود.
حمید عمارلو، رضا رویگری، ماهچهره خلیلی، شبنم قلیخانی و علی کشوری بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاکسیما مدیر فیلمبرداری، هاشم عطار فیلمبردار، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس و جواد شریفیراد طراح جلوههای ویژه این پروژه هستند.
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