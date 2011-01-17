حریق در کمین بازار قیصریه/ میراث تاریخی پنهان در میان ویترینها

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بازار قیصریه در ضلع شمالی میدان نقش جهان واقع شده، از لحاظ معماری دارای جلوه و جلایی خاص است چنانچه نقاشی سر در ورودی آن توسط استاد "رضا عباسی" ترسیم شده که هنوز پس از گذشت صدها سال از عمرش، دارای جذابیتهای خاصی است که ذهن هر گردشگری را به سمت و سوی خود جلب می‌کند.

متاسفانه اکنون پیشروی ویترینهای مغازه‌ها در این بازار آنگونه نظم هندسی این بنای تاریخی را بر هم زده که دیگر خبری از نظم‌ هندسی دوران تاریخی بازار قیصریه نیست.

لباس و صنایع دستی، لوازم آرایشی، کالاهای چینی و سفالی، ظروف پلاستیکی، اسباب بازی، ادویه فروشیها تنها چیزی است که بر چشم هر گردشگر داخلی و خارجی نمایان می‌شود و روشن نیست دستگاه‌های متولی در این عرصه تا چه زمانی می‌خواهد در این خصوص سکوت کنند.

در این خصوص یک گردشگر خارجی که گویا یکی از گاریهایی در حال تردد با او برخورد کرده بود معتقد است که میدان نقش جهان دارای شکوه و جلای بسیاری است که همواره حسرت دیدن آن را داشتم اما تردد این وسائل حمل بار در بازار قیصریه موجب رنجش خاطر گردشگران می‌شود.

این گردشگر از دیگر نکات آزار دهنده در این میدان را پنهان شدن نقوش هندسی تاریخ ایران و اصفهان در لابلای ویترینهای نصب شده می‌داند.

از طرف دیگر آنگونه سیم کشی‌ درون این بازار تاریخی در هم تنیده است که با اتصالی کوچکی زمینه ایجاد فاجعه ای عظیم مهیاست.

در هر صورت نباید سازمان میراث فرهنگی را تنها دستگاهی مسئول در این قضیه دانست و خوشبختانه هم‌اکنون با تغییر مدیریت این سازمان در اصفهان تلاشهای بسیاری برای رفع مشکلات میراث در اصفهان نمایان شده اما سایر دستگاه‌ها تاکنون آنگونه که باید و شاید در این خصوص فعالیت خاصی نداشته‌اند.

از دیگر نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به نوع بافت این بازار باید هر لحظه در انتظار یک آتش‌سوزی در آن بود، در این خصوص می‌توان به آتش سوزی یکی از مغازه‌های بازار دوات‌گرها که در مجاورت بازار قیصریه و در کنار حمام تاریخی شاهزادگان است که نزدیک به یک ماه پیش اتفاق افتاد اشاره کرد که نزدیک به چند ساعت مراحل خاموش کردن این مغازه به درازا انجامید.

دود برخواسته از آتش سوزی این مغازه به حدی بود که بسیاری از مردم را به وحشت انداخته بود، فرمانده عملیات حریق این حادثه می‌گوید: صاحب مغازه با روشن کردن گاز پیک نیک و بی احتیاطی باعث بروز این اتفاق شد و از آنجا که در داخل زیر زمین مقدار زیادی کارتن، مقوا و مواد قابل اشتعال وجود داشت، آتش در مسیر خطرناکی افتاد.

به گزارش مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان چندی پیش در خصوص وضعیت بازار قیصریه اصفهان در پاسخ به یکی از رسانه‌های اصفهانی اظهار داشت: در سال گذشته پنج میلیارد ریال هزینه تامین امنیت بازار بزرگ اصفهان و چند نقطه تاریخی دیگر اصفهان در مقابل آتش سوزی شده است.

اسفندیار حیدریپور دلیل کندی کار در بازار را وسعت آن دانست و افزود: بازار بزرگ اصفهان، بزرگترین بازار سرپوشیده دنیاست و ظرف یک دو ساله نمی‌توان همه اقدامات ایمن سازی مقابل آتش را انجام داد.

وی با بیان این که طی یک سال گذشته ایمن‌سازی بازار در مقابل آتش سوزی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته، یادآور شد: طی تفاهمنامه با شرکت آب و فاضلاب مقرر شد 25 ایستگاه آتش نشانی با هزینه‌ای برابر 700 میلیون ریال در بازار و حاشیه بازار برای پشتیبانی آتش نشانی ایجاد شود که انجام شده است.

همچنین مدیر کل بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت: ایمن سازی بازار نیازمند تعامل تمامی دستگاه‌هاست و نباید فراموش کرد که ایمن سازی بازار یک پروژه وسیع به شمار می‌رود که باید تمامی دستگاه‌ها به ویژه بازاریان در آن همکاری داشته باشند و تاکنون برای ایمن سازی آن اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

منصور شیشه فروش ادامه داد: احیا و اصلاح فرسودگی سیستمهای برق بازار بزرگ، احداث ایستگاه آتش نشانی و تشکیل جلسات آموزشی با هیئت امنا و بازاریان برای استاندارد سازی انبارها و فعالیتهای کاری از جمله اقدامات انجام شده در این راستاست.

وی با بیان اینکه آتش نشانی اصفهان گزارشی را مبنی بر ایمنی بازار تهیه کرده، گفت: آتش نشانی اصفهان به صورت وِیژه مقابله با آتش سوزی در بازار را دنبال می‌کند.

اقدامات انجام شده در بازار قیصریه برای حراست از حریق کافی نیست

از طرف دیگر استاندار اصفهان چندی پیش طی بازدید از بازار قیصریه اصفهان اظهار داشت: اقدامات انجام شده برای حراست از بازار در برابر حریق هنوز کافی نیست و از سوی دیگر وسعت بازار بسیار زیاد و ایمن سازی آن زمان بر است.

علیرضا ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تاریخ بازار به عنوان هویت ملی است و موضوع اطفای حریق بازار بزرگ اصفهان باید هرچه زودتر انجام شود، یادآور شد: اعتبارات ویژه‌ای برای این موضوع در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته و نباید تجربه بازار تبریز و کرمان برای اصفهان تکرار شود، خطر حریق بازار بزرگ اصفهان در کارگروه‌های ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفته که باید هرچه سریعتر رفع شود.

وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی باید آمادگی لازم برای هر نوع اتفاقی را داشته باشد، تصریح کرد: اقدامات لازم جهت هماهنگی بخشهای مختلف شهر اصفهان به منظور پیشگیری و آمادگی برای مقابله با آتش سوزی انجام شده البته وسعت این بازار بسیار زیاد است که ایمن سازی کل بازار زمان زیادی را می‌خواهد و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

در هر صورت نباید فراموش کرد که علاوه بر بازار قیصریه اماکن تاریخی در خور توجه دیگری نیز در این بازار وجود دارد که این اماکن آنگونه که باید و شاید صاحب نام نیستند اما هر یک از آنها از شکوه و جلایی خاص برخوردار است که باید برای معرفی این بناها به جهانیان تلاش و همتی دو چندان داشت.

بناهایی چون مدرسه ملا عبدالله (در بازار قنادها)، مدرسه جده‌ی کوچک (بازار چهارسوق)، کاروانسرای ساروتقی، مسجد جارچی باشی، مدرسه نیما ورد، حمام شاهزادگان، عصارخانه، مدرصه صدر از جمله بناهای تاریخی متعلق به عصر صفوی و قاجاریه است که در حاشیه بازار قیصریه و میدان امام خمینی (ره) قرار گرفته و تاکنون حرکت خاصی برای جذب گردشگر و معرفی این بناها به گردشگران صورت نگرفته است.

انتظار می‌رود تا دستگاه‌های متولی در این عرصه با یاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری علاوه بر ساماندهی وضعیت مغازههای موجود در میدان امام اقدامات لازم را در راستای حراست هر چه بیشتر از این میدان تاریخی به عمل آورند چراکه هر لحظه غفلت می‌تواند نابودی این بنای تاریخی را به همراه داشته باشد.

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گزارش: محمد قاسمی