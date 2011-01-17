حاشیه شهر ساری ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: برای ساماندهی حاشیه شهر ساری سازمان مسکن و شهرسازی با معرفی مشاوران و تهیه طرح تفصیلی در حال مشخص کردن این حریم است.

وی خاطر نشان کرد: البته مشکل ساخت و ساز در حریم شهر در آینده نزدیک با برنامه ریزی مسکن و شهر سازی و کمک شهرداری به پایان خواهد رسید.



شهردار ساری افزود: برای آسفالت کردن خیابانها از روشهای کنترلی به جهت افزایش کیفیت استفاده می شود و این مهم در مراحل اولیه زیر سازی با مجوز از آزمایشگاه مربوطه خواهد بود.



فرامرز نقیبی، عضو شورای شهر در این جلسه از کمربندی شمالی ساری که اتمام آن به تاخیر چند ساله افتاده است انتقاد کرد و افزود: از وزیر راه و ترابری انتظار می رود که برای این پروژه چاره اندیشی کند و راهکاری عملی ارائه دهد.



این عضو شورای شهر ساری افزود: سازمان صدا و سیمای مازندران برای ارائه گزارش به مردم مرکز استان و انجام پروژه های به اتمام رسیده از اعضاء شوراء دعوت کند تا برای مردم مراحل کار را توضیح دهند نه اینکه از دیگر افراد برای گزارش دعوت شود.



جمال باقری دیگر عضو شورای شهر ساری از مسئولان استانی گلایه کرد و گفت: مسولان استانی باید به شهر ساری که مرکز استان مازندران است توجه ویژه داشته باشند.



وی از عدم تخصیص اعتبارات لازم به شهر ساری انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد ما شاهد این هستیم که برای دیگر شهر های مازندران بوجه های اختصاص داده می شود که ساری در اولویت استفاده از آن بودجه را دارد که متاسفانه هیچ توجه ای به این موضوع نمی شود.



جمال باقری در مورد دریافت عوارض کسب و پیشه توسط شهرداری ساری از پزشکان گفت: نظام پزشکی برای صنف پزشکان قانونی و مقررات خاص خودش را دارد و پزشکان از پرداخت این نوع عوارض طبق قانون معاف خواهند بود که شورای شهر به اشتباه مجوز دریافت عوارض را به شهرداری داده است.