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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

راهکارهای توسعه جاذبه‌های طبیعی استان ایلام در حال شناسایی است

راهکارهای توسعه جاذبه‌های طبیعی استان ایلام در حال شناسایی است

ایلام - خبرگزاری مهر: شناسایی و انتخاب خط مشی ها و راهکارهای توسعه جاذبه‌های طبیعی - گردشگری استان ایلام در دستورکار میراث فرهنگی استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: علاوه بر این شناسایی وانتخاب خط مشی ها و راهکارهای توسعه جاذبه‌ های مصنوع، جاذبه‌های هنری و فرهنگی استان مورد توجه است.

علی قاسم‌پور افزود: بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور توسعه خدمات رفاهی و جهانگردی در استان از دیگر شاخصهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در حوزه گردشگری است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بررسی و ارزیابی سیاستها، راهکارها و طرحهای گردشگری اجرا شده در سطح استان، ارزیابی و استاندارد سازی اماکن اقامتی و پذیرایی و بروزسازی اطلاعات کارکنان در مورد این واحدها و ایجاد اماکن اقامتی و پذیرایی جدید از دیگر موارد است.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ادامه داد: بررسی وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور توسعه آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی از جمله شاخصهای اداره کل استان است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: شناسایی و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در زمینه گردشگری مورد توجه میراث ایلام است.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: از دیگر شاخصهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در این حوزه می‌ توان به بررسی برنامه‌های توسعه بازاریابی داخلی و خارجی و تحلیل و ارزیابی طرف عرضه و تقاضای گردشگری در استان اشاره کرد.

وجود کوهستانهای زیبا و تالابهای طبیعی در گستره 20 هزار کیلومتر مربعی استان ایلام، این استان را در ردیف یکی از پرجاذبه ترین و دیدنی ترین استانهای کشور قرار داده است.

در این میان، منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ و دو منطقه شکار ممنوع کولک و بینا، چکر و جنگلهای کبیرکوه و دینار کوه و آثار طبیعی ملی شهرستان دهلران و تالابهای چکر و سیاب درویش، دریاچه دو قلو سیاه گاو و رودخانه سیمره در این استان از نظر زیستی و تفریحی کم نظیر هستند.

بر اساس آمارهای موجود ، در مجموع حدود 13 درصد از عرصه های طبیعی استان، به نوعی تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست استان است.

آثار طبیعی ملی شهرستان دهلران با وسعتی معادل هزار و 400 هکتار در سه کیلومتری شمال دهلران واقع شده و به دلیل برخورداری از پدیده های نمونه و یونیک و ویژگیهای خاص، سه اثر مهم طبیعی به نامهای چشمه قیر، سراب آبگرم و غار خفاش را در خود جای داده است.

از دیگر مناطق، دیدنی و بسیار جذاب استان ایلام منطقه حفاظت شده کبیرکوه و دینار کوه است که بزرگترین و وسیعترین اکوسیستم استان محسوب شده و به لحاظ وجود شرایط خاص توپوگرافی، فون و فلور غنی و منابع آبی فراوان و تنوع اقلیمی و دارای زیستگاه های متنوعی است.

دود 87 درصد مساحت استان ایلام را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد.

کد مطلب 1233829

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