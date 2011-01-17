ارائه طرح منوی ارزش افزوده بر روی سیم کارت توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا ربیعی، از محققان این پروژه با بیان اینکه در حال حاضر در شبکه همراه اول، اکثر سرویسهای مبتنی بر محتوا از طریق شرکتهای سوم (third party) ارائه می شود، افزود: این در حالی است که همراه اول می تواند با قراردادن یک برنامه کاربردی بر روی سیم کارت، تبدیل به یگانه درگاه ارائه خدمات و سرویسهای مبتنی بر محتوا شود و شرکتهای سوم تعامل غیر مستقیم با کاربر داشته باشند.

وی با بیان اینکه دسترسی سریع، و گرافیکی به سرویسهای شبکه از طریق منوی گرافیکی درون گوشی، موجب استفاده بیشتر کاربران از این سیستم خواهد شد، اظهار داشت: از این رو اقدام به اجرای پروژه طرح دینامیک منوی ارزش افزوده بر روی سیم کارت کردیم.



ربیعی به بیان مراحل اجرای پروژه پرداخت و خاطر نشان کرد: راه اندازی کارگزار مدیریت محتوا برای تعریف سرویسهای جدید، راه اندازی کارگزار مدیریت کاربران و سرویسها، راه اندازی سیستم مدیریت از راه دور و طراحی و توسعه برنامه کاربردی بر روی سیم کارتها از جمله مراحل اجرای این پروژه است.

این محقق به ویژگیهای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: این درگاه با دسترسی آسان به همراه اول این امکان را می دهد تا سرویسهای مبتنی بر محتوا برای کاربران به آسانی و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه شود ضمن آنکه وجود دو برنامه جداگانه برای پشتیبانی همزمان از زبانهای فارسی و انگلیسی، امکان ارائه این سرویس به تمامی مشترکین را می دهد.

ربیعی، امکان به روز آوری منوهای کاربر به صورت از راه دور (OTA) را از دیگر مزایای این طرح نام برد و یاداور شد: این مزیت، امکان معرفی روز به روز سرویسهای جدید را به اپراتور می دهد.



وی اضافه کرد: با توجه به امکان بارگذاری "اپلت" (زبان برنامه نویسی) بر روی سیم کارت از راه دور و بدون نیاز به حضور مشترک در دفاتر خدمات مشترکین علاوه بر ارائه خدمات نوین مخابراتی می توان از مزایای دیگری چون کاهش هزینه پرسنل برای پاسخگویی به مشترک نیز به این وسیله برخوردار شد.