"فرانک ریبری" دو هفته خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ریبری در دیدار با ولفسبورگ که به تساوی یک بر یک دو تیم انجامید از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد اما آسیب دیدگی این بازیکن آنچنان جدی نیست و طبق اعلام مسئولان باشگاه بایرن، دو هفته دیگر قادر به همراهی تیم خود خواهد بود.

بر پایه گزارش ساکرنت، پیش از این انتظار می رفت مصدومیت این بازیکن فرانسوی که سابقه آسیب دیدگی هم داشته شدیدتر از این باشد اما طبق تشخیص پزشکان، زانوی ریبری فقط کمی دچار پیچ خوردگی شده است.

ریبری در گفتگو با سایت باشگاه بایرن اظهار داشت: از اینکه مصدومیتم چندان جدی نیست بسیار خوشحالم. درد پای من پس از بازی با ولفسبورگ به حدی بود که تا صبح نخوابیدم.