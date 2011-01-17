مسئولان نهادهای مختلف درگیر جشنواره فیلم فجر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران و مشاور معان سینمایی است. تجربه برگزاری جشنواره بینالمللی کوتاه، معاونت سینمایی را برآن داشت که میرزاخانی را به عنوان نماینده در جشنواره فیلم فجر، معرفی کند.
برنامهریزی و تعامل معاونت سینمایی با ستاد جشنواره، نحوه بلیت فروشی به موسسات و نهادهای دولتی و توضیح در مورد دیگر وظایف قائم مقام دبیر جشنواره و لزوم چنین سمتی، از موضوعاتی است که در این گفتگو به آن پرداختهایم. میرزاخانی خبرهایی هم در مورد هیئت انتخاب و آمار و ارقامهای تولید فیلم در فارابی داشت، که بنا به دلایلی از گفتن آن منصرف شد.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: وظایف قائم مقام دبیر جشنواره فیلم فجر چیست؟
-هاشم میرزاخانی- قائم مقام دبیر جشنواره بیست و نهم: به دلیل اینکه هنوز ساز و کار اجرایی شورای سیاستگذاری موسسه امور جشنوارهها تصویب و نیروی جدی در این بخش مشغول به کار نشده است و استفاده از نیروهای معاونت سینمایی یکی از مسائل مهم در جشنواره فیلم فجر است چرا که جشنواره فیلم فجر به عنوان شاخصترین جشنواره معاونت و حوزه اصلی سینمای کشور است، قرار شد از حوزه سیاستگذاری یک نفر به عنوان قائم مقام دبیر جشنواره حضور پیدا کند.
تمام حوزهها به برگزاری جشنواره فجر کمک میکنند. مثلا انجمن سینمای جوان هم در این زمینه به فارابی یاری میرساند. به طور مثال در جشنواره فیلم کوتاه آثار ویدئویی به صورت HD نمایش داده شد و ما این تجربه را به جشنواره فیلم فجر هم تعمیم دادیم و آثار ویدئویی این جشنواره به صورت HD در جشنواره فجر امسال به نمایش درمیآیند.
* فروش بلیت به نهادها و موسسات به چه صورت است؟
- جدول سهمیهای در این مورد وجود دارد. مسئولان جشنواره فقط در زمان جشنواره فیلم میبینند. نظر به طرحها و مباحث بیان شده در شورای عالی سینما مسئولان بهتر است درگیر جشنواره شوند، جشنواره فیلم فجر به عنوان ابزاری برای ترویج فرهنگ کشورمان است. در دنیا به سینما به عنوان یک رسانه جدی نگاه میکنند، از هفت هنر عالم در فیلم نهفته است و به همین خاطر رسانه کاملی است.
دستگاههای اجرایی کشور به نوعی در جشنواره و سینمای کشور دخیل هستند. مثلا وزارت اقتصادی در بحث بودجه سینمای ایران دخیل است و در این عرصه میتواند تاثیرگذار باشد. ممکن است خیلیها تصور کنند سینما با وزارت نیرو کاری ندارد اما قبض دفاتر فرهنگی و سینمایی را این وزارتحانه صادر میکند و هر چه تعامل با این حوزهها بیشتر و دلها به هم نزدیکتر شود، میتوانیم شاهد تاثیرگذاری این موسسات در سینمای ایران باشیم.
*سهمیه بلیت این نهادها متغیر است؟
- همه دستگاهها بلیت میخرند. آن هم به صورت تمام بها و همان چهار هزار تومان. چون ما باید سهمیه صاحبان فیلم را بدهیم و نمیتوانیم از خودمان مایه بگذاریم. البته سهمیه صاحبان فیلمها شامل سانسهای محدودی است. امسال ما سالنهای نمایش را افزایش میدهیم و در شهر ری هم که تا به حال جشنواره فیلم فجر نداشته، سالن نمایش اختصاص دادهایم. همان طور که آقای مسعودشاهی گفت ما امسال نمیتوانیم جشنواره فیلم فجر را در شهرستانها برگزار کنیم.
*چرا؟ شما که سه بخش مستند، انیمیشن و کوتاه را از جشنواره حذف کردید. بودجه این سه بخش چه میشود؟
- آن سه بخش بودجهای نمیبرد. برای نمایش آثار کوتاه و مستند تهیه کننده برای به دست آوردن وجوهاتش حرفی نمیزد. همین که فیلمهای مستند و کوتاه اکران میشد برای سازندگانشان کافی بود. اما رویکرد بازگشت سرمایه در حوزه فیلم بلند و سینمای حرفهای دیده میشود چرا که هزینههای تولید در این فیلمها بیشتر است. خیلیها از حذف این سه بخش ابراز رضایت کردند و ما هم به خاطر احترام به این حوزهها این بخشها را از جشنواره خارج کردیم که دیگر شاهد این نباشیم بلیتهای فیلمهای مستند و کوتاه در جشنواره فیلم فجر زیر دست و پای مردم افتاده است. در جشنواره فیلم کوتاه و سینما حقیقت همه برای دیدن فیلم مستند و کوتاه آمده بودند و احترام به این حوزهها برگشت.
*مگر بودجه جشنواره نسبت به سال گذشته کم شده است؟
- ما از سال گذشته چیزی حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان بدهی اکران فیلمهای جشنواره بیست و هشتم را داریم.
*هنوز پرداخت نشده است؟
- نه هنوز . قرار بود با حمایت استانها پرداخت شود. اینها هزینه سینماداران و سرمایهداران و کپی فیلمها است و آرزوی ماست که تهیه کنندگان از سهم خودشان بگذرند و سینماداران هم راضی شوند که برای اکران فیلم در شهرستانها پول نگیرند. ما خودمان کشور را به هشت منطقه فرهنگی تقسیم کردیم که عدالت در تمام حوزهها رعایت شود و خود ما هم مدعی این مساله هستیم. و آقای شمقدری و وزیر فرهنگ و ارشاد همه تلاششان را در این زمینه کردند، اما بخش بودجه و هدفمندی یارانهها یک مقدار دست ما را بسته است.
با این حال اعلام کردیم اگر استانها بتوانند هزینههای نمایش فیلم را تامین کنند خدمات جشنواره فیلم فجر را به استانها هم میبریم.
*چه هزینههایی؟
- هزینه صاحبان فیلم و کپی و هزینههای اجرایی فیلم. گرداندن کپی در تهران و از این سینما به آن سینما کردن آن کار آسانی نیست و یک جورهایی حفاظت میخواهد و دردسرهای زیادی دارد. همین دردسرها را در هشت منطقه فرهنگی اگر ببریم نمیتوانیم به راحتی آن را مدیریت کنیم.
*پس فلسفه هشت منطقه فرهنگی چیست؟
- با ما طوری برخورد میکنند که انگار خودمان نمیخواهیم این فیلمها در استانها نمایش داده شود در صورتی که خودمان بانی این مساله بودیم.
*سینمایی به سالنهای تهران برای اکران فیلمها اضافه کردهاید؟
- طی هماهنگی با شهرداری، پردیس سینمایی راگا و جوان را به این سینماها اضافه کردیم.
*با دبیر جشنواره تعامل لازم را دارید؟
- اصل فعالیتها بردوش دبیر است و در تمام دنیا کنار مدیران، نفر دومی است که بعضی از کارهای مدیر برعهده نفر دوم است. من با آقای مسعود شاهی تعامل دارم و ایشان استاد من هستند و از اینکه در جوار ایشان کار میکنم لذت میبرم.
*هیئت انتخاب جشنواره ظاهرا مشخص شده است.
- هیئت انتخاب کار خودش را انجام میدهد.
*میتوانید اسامی را بگویید؟
- شما از آقای مسعودشاهی بپرسید.
*اسامی که رسانهای هم شده. اسم دبیر جشنواره هم در میان هیئت انتخاب بود که بعدا اصلاح شد.
- مگر میشود دبیر جشنواره عضو هیئت انتخاب باشد؟ همین که خبری گاف به این بزرگی میدهد میتواند دلیل واضحی برای نادرستیاش باشد.
امسال شاهد حضور سه نسل از فیلمسازان در جشنواره هستیم. کسانی که 17 سال در این جشنواره فیلم نداشتند در جشنواره امسال حضور دارند. از طرفی در بخش ویدئویی شاهد فیلمسازان بزرگی هستیم. ما تا امروز از این بخش غافل بودیم و درصدد هستیم برای سالهای آتی به صورت مستقل جشنواره فیلمهای ویدئویی را برگزار کنیم.
*بخش ویدئویی چنین پتانسیلی را دارد؟
- 125 فیلم در حال حاضر در این بخش به جشنواره فیلم فجر رسیده است.
*چند فیلم برای نمایش انتخاب میشوند؟
-کمتر از 20 فیلم برای نمایش در بخش ویدئویی انتخاب میشوند.
*این میزان فیلم برای برگزاری یک جشنواره جداگانه مناسب است؟
- شما به اسامی کارگردانهای این فیلمها نگاه کنید که چقدر بزرگ هستند. خیلیهایشان هم مصر هستند که مجوز نسخه 35 را بگیرند. در جهان فیلمهای ویدئویی جای خودش را باز کرده است. مثل حوزه دیجیتال که امروز در سینمای دنیا جایگاه پیدا کرده است. آماده کردن سالن در حوزه دیجیتال راحتتر و مقرون به صرفهتر است.
*جریان افزایش فیلمهای بخش مسابقه ملی چیست؟
- امسال نزدیک 85 فیلم متقاضی شرکت در بخش ملی است.
*چقدر از این فیلمها در بخش مسابقه ملی حضور دارند؟
- الان بحث بر سر همین است. ما بخشهای مسابقه ملی یک و دو را داریم و در هر کدام 11 فیلم حضور دارند. امسال در معاونت سینمایی و مرکز گسترش مجوز تولید فیلمهای زیادی را صادر کردند. این حمایتهای تولیدی که امسال در حوزه سینمایی صورت گرفته است باعث شده به این اعداد برسیم. این معلول یک علتی دارد.
*فکر میکنید علتش خوب است؟
- اگر تولیدات سینمایی ما بالا برود به نظر شما بد است؟ هر چقدر تعداد گزینه انتخاب فیلمها بالاتر برود کیفیت بیشتر میشود و کارگردان هم صرفا به دنبال گیشه نیست. اگر قرار است در دنیا در حوزه سینما رشد کنیم باید تعداد آثار بالا باشد. جشنواره فیلم کوتاه به خاطر 4500 متقاضی شرکت در آن صدا کرد. بزرگترین جشنوارههای فیلم کوتاه جهان این تعداد متقاضی را ندارند.
ما باید برنامههایمان را مدون کنیم و اگر سالن نداریم باید سالن سازی کنیم. اگر فیلمهای زیادی تولید شود دست مردم و مسئولان باز است که از بین 300 فیلم، بهترین را انتخاب کنند. این رویکرد درست است و هر چه فیلم بیشتر تولید شود به کیفیت آثار کمک میکند.
----------------
گفتگو: الهام نداف
نظر شما