دکتر سید یحیی یثربی درمورد کتابهای در دست تهیه‎ و آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: جلد سوم و چهارم "تفسیرروز قرآن" که اندکی با تآخیر مواجه شد و امیدوارم که این دو جلد تا نوروز بیرون بیاید و جلد پنجم را هم سال آینده به زیر چاپ می‏سپارم .

وی افزود: کتاب دیگری که در دست تهیه و آماده چاپ دارم تنظیم یک نظام فلسفی جدید برای جامعهامان است که امیدوارم تا آخر بهار برای چاپ آماده کنم. کتاب دیگری هم در حوزه علوم انسانی دارم بررسی علل آشفتگی علوم انسانی در جامعه ایران است. این را هم بعد از این نداهایی که در علوم انسانی بلند شد که گفتند در حوزه علوم انسانی کاری کنید و نظریه پردازی کنید و علوم انسانی را بومی کنیم صورت داده‌ام. من یک کار 300 صفحه‏ای در علوم انسانی انجام داده‏ام ولی باز از تنگ نظری عده‎ای از همکاران و نه از سیاست جامعه نگرانم. یک مقدار کاردارد و می‏خواهم کاملترش کنم که امیدوارم سال آینده آن را برای چاپ به ناشرش بسپارم.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد کتابهای منتشر شده‎اش در سالجاری همچنین اظهارداشت: امسال "عرفان عملی" به سبک و سلیقه خودم از سوی انتشارات بوستان قم تقریباً چهل روز قبل منتشر شد که نوعی نوآوری در حوزه عرفان عملی است.عرفان عملی بر آن است تا کمالات بالقوه انسان به فعلیت برسد. با تحقق چنین هدفی، امکانات وجودی آدمی چنان رشد و گسترش می‌یابد که همه کائنات در مقایسه با گنجایی درونش به منزله انگشتری است در بیابانی ناپیدا کرانه و حضرت حق در دل درون چنین انسانی می‌گنجد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم قرآنی و اسلامی در پایان یادآورشد: کتاب دیگرم هم "حکمت متعالیه" است که نقد جامع ازملاصدراست. یک نقد جامع 500 و اندی صفحه‎ای است که ازسوی انتشارات امیرکبیر درسالجاری منتشر شد.