کیوان صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما در سه هفته نخست رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور ناهماهنگ بودیم و بد بازی کردیم. قطعا هرچه جلوتر برویم تیم هماهنگتر شده و بهتر میشویم.
وی با اشاره به اینکه به طور قطع در هفتههای آینده از رده پنجم جدول صعود خواهیم کرد، افزود: تیم ما حداقل باید عنوان نایب قهرمانی دوره گذشته خود را تکرار کند، در غیر اینصورت باید هندبال ذوب آهن را تعطیل کنند!
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: تیمهای حاضر در رقابتهای لیگ امسال بسیار پرقدرت هستند. سبزوار، فولاد، مس و شهرداری تیم خوبی بستهاند حتی بافق یزد هم شرایط خوبی دارد. همین مسئله باعث شده تا بازیها نزدیک و سنگینتر از قبل شوند.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان بازیها قابل پیش بینی نیست، گفت: نمیتوان از حالا شرایط لیگ را پیش بینی کرد. تیمی مانند سبزوار و بافق شرایط خوبی دارند و حتی نماینده یزد توانسته به رده دوم جدول صعود کند.
صادقی با اشاره به اینکه برخی حواشی در شهرآورد اصفهان به تیم ذوب آهن ضربه زد، خاطرنشان کرد: داوری در باخت ما نقش مستقیم نداشت اما بیتاثیر هم نبود. داوری این دیدار فقط به نفع یک تیم نبود اما اشتباهات زیادی داشت.
هفته چهارم از بیست وسومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری پیگیری میشود. تیم هندبال ذوب آهن اصفهان جمعه این هفته میزبان تیم پتروشیمی کازرون است.
نظر شما