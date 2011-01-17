نمایندگان اشپیگل و ان.بی.سی از تاسیسات هسته ای تهران بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که با هدف اطلاع رسانی فعالیت های صلح آمیز کشور و نمایش توانمندی های پژوهشگران پرتلاش انرژی هسته ای کشور در زمینه تولید ارزشمند ترین و حیاتی ترین نیازهای جامعه پزشکی کشور صورت گرفت نمایندگان این شبکه تلویزیونی از نزدیک با بخشی از مهمترین فعالیت های تولیدی-پژوهشی در حوزه هسته ای آشنا شدند.

در این بازدیدها که هر از گاهی برای اطلاع رسانی فعالیت های سازمان به رسانه های خارجی انجام می شود ، پیامی نهفته است که حاکی از شفافیت و عظمت این فعالیت های صلح آمیز و انساندوستانه است.

شایان ذکر است کمتر سایت هسته ای در دنیا وجود دارد که درهایش به روی بازدیدکنندگانی به ویژه خارجی باز باشد.

ایران در میان هجمه ظالمانه و غیر منصفانه غول های رسانه ای غرب توانسته با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های داخلی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کند.

چهارشنبه 22 دی ماه نیز نمایندگان هفته نامه آلمانی زبان اشپیگل از این تاسیسات بازدید کردند.

