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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۹

روز یکشنبه/

نمایندگان اشپیگل و ان.بی.سی از تاسیسات هسته ای تهران بازدید کردند

نمایندگان اشپیگل و ان.بی.سی از تاسیسات هسته ای تهران بازدید کردند

نمایندگان خبری شبکه تلویزیونی ان.بی.سی آمریکا روز یکشنبه از تاسیسات راکتور تحقیقاتی تهران و آزمایشگاه تهیه و تولید رادیوایزوتوپ ها بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که با هدف اطلاع رسانی فعالیت های صلح آمیز کشور و نمایش توانمندی های پژوهشگران پرتلاش انرژی هسته ای کشور در زمینه تولید ارزشمند ترین و حیاتی ترین نیازهای جامعه پزشکی کشور صورت گرفت نمایندگان این شبکه تلویزیونی از نزدیک با بخشی از مهمترین فعالیت های تولیدی-پژوهشی در حوزه هسته ای آشنا شدند.

در این بازدیدها که هر از گاهی برای اطلاع رسانی فعالیت های سازمان به رسانه های خارجی انجام می شود ، پیامی نهفته است که حاکی از شفافیت و عظمت این فعالیت های صلح آمیز و انساندوستانه است.
 
شایان ذکر است کمتر سایت هسته ای در دنیا وجود دارد که درهایش به روی بازدیدکنندگانی به ویژه خارجی باز باشد.
 
ایران در میان هجمه ظالمانه و غیر منصفانه غول های رسانه ای غرب  توانسته با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های داخلی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کند.
 
چهارشنبه 22 دی ماه نیز نمایندگان هفته نامه آلمانی زبان اشپیگل از این تاسیسات بازدید کردند.
 
کد مطلب 1233852

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