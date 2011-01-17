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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

پژوهش شاخص مهم میراث فرهنگی ایلام در حوزه صنایع دستی است

پژوهش شاخص مهم میراث فرهنگی ایلام در حوزه صنایع دستی است

ایلام - خبرگزاری مهر: تحقیق و پژوهش از جمله شاخصهای مهم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حوزه صنایع دستی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام شاخص‌های مهمی در معاونتها دارد.

حمید بختیاری افزود: آموزش رشته‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی از دیگر موارد حائز اهمیت برای اداره کل میراث فرهنگی و همچنین معاونت صنایع دستی استان ایلام به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر تولید محصولات صنایع دستی و همچنین نظارت و تجهیز کارگاه‌ها و حمایت از صنعتگران از جمله شاخصهای اداره کل در این حوزه به شمار می‌رود.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ادامه داد: از دیگر شاخصهای میراث فرهنگی استان در زمینه صنایع دستی می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌های سراسری و منطقه ای استانی صنایع دستی اشاره داشت.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: ایجاد فروشگاه‌های صنایع دستی و همچنین خانه‌های ترویج صنایع دستی برای اداره کل حائز اهمیت است.
 

کد مطلب 1233864

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