پژوهش شاخص مهم میراث فرهنگی ایلام در حوزه صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام شاخصهای مهمی در معاونتها دارد.
حمید بختیاری افزود: آموزش رشتههای صنایع دستی و هنرهای سنتی از دیگر موارد حائز اهمیت برای اداره کل میراث فرهنگی و همچنین معاونت صنایع دستی استان ایلام به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر تولید محصولات صنایع دستی و همچنین نظارت و تجهیز کارگاهها و حمایت از صنعتگران از جمله شاخصهای اداره کل در این حوزه به شمار میرود.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ادامه داد: از دیگر شاخصهای میراث فرهنگی استان در زمینه صنایع دستی میتوان به برگزاری نمایشگاههای سراسری و منطقه ای استانی صنایع دستی اشاره داشت.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: ایجاد فروشگاههای صنایع دستی و همچنین خانههای ترویج صنایع دستی برای اداره کل حائز اهمیت است.
ایلام - خبرگزاری مهر: تحقیق و پژوهش از جمله شاخصهای مهم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حوزه صنایع دستی است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام شاخصهای مهمی در معاونتها دارد.
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