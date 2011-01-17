آمریکائی ها معمولا هواپیمای جاسوسی به خاک ایران می فرستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران در حاشیه نشست "نقش عملیات‌های والفجر 8 و کربلای 5 در روند پایان یافتن جنگ " در خصوص سرنگونی هواپیماهای جاسوسی آمریکا توسط سپاه گفت: 2 فروند از هواپیماهای جاسوسی که معمولا آمریکایی‌ها آنها را به داخل ایران می‌فرستند و از جزایر ما عکس‌برداری می‌کنند، توسط سپاه سرنگون شده‌اند.

وی با بیان اینکه ادعای پنتاگون مبنی بر عدم سقوط هواپیماها توسط سپاه، ادعای غیر واقعی است، تصریح کرد: دلیل رد کردن این موضوع این است که این هواپیماها بسیار مدرن و کوچک هستند و هم دیدن آنها در آسمان و هم منهدم کردن آنها کار بسیار سختی است و اگر پنتاگون اعتراف کند که ایران دارای چنین فناوری شده ترس و وحشتی از ایران در بین نیروهایش در منطقه به وجود می‌آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار داشت: آمریکایی‌ها می‌خواهند جلوی قدرت نمایی ایران را بگیرند زیرا این قدرت نمایی به ضرر آنها خواهد بود.

