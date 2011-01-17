خط دو سیمان آبیک در آستانه تعطیلی است

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین علی فرهادی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته پاک اظهار داشت: مدیرعامل کارخانه سیمان آبیک در سال گذشته متعهد شده بود تا پایان سال 88 نسبت به نصب سیستم کنترل آلودگی خط دو این واحد اقدام کند که تا این زمان کاری صورت نگرفته که با پیگیریهای انجام شده در صورت عدم نصب فیلتر تا پایان سال این خط تعطیل خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تعطیلی خط تولید و پیگیری های قانونی، این کارخانه ملزم به پرداخت 43 میلیارد ریال جریمه نقدی است که باید توسط مدیران واحد پرداخت شود.

فرهادی به میزان آلودگی روزانه کارخانه سیمان آبیک اشاره کرد و اظهارداشت: روزانه بین 4.6 تن ذرات گرد وغبار معلق توسط این واحد وارد فضا می شود و به ازای هر تن ذرات بیش از10 میلیارد مترمکعب هوای پاک و استاندارد آلوده می شود که برای انسان و حیوانات مضر است.

فردهای تصریح کرد: در استان قزوین 29 درصد از آلودگی هوا ناشی تردد خودروها و 70 درصد مربوط به واحدهای صنعتی است.

وی اظهار داشت: درحال حاضردر استان قزوین حدود 149 واحد کوره آجرپزی، 30 واحد کارخانه آسفالت سازی وسه هزار و 600 واحد صنعتی وجود دارد که مصرف کوره های آجر پزی سالانه 298 میلیون و 873 هزار لیتر مازوت و شش میلیون و 907 هزار لیتر گازوئیل است که چندین برابر سوخت مصرفی گاز CO2 تولید می کنند.

مدیرکل محیط زیست استان تصریح کرد: بیشترین واحدهای کوره آجر پزی در شهر قزوین، تاکستان و بوئین زهرا قرار دارند.



فرهادی خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد 471 واحد صنعتی مولد آلودگی هوا آلانیز و پارامتر دو هزار و 686 واحد صنعتی محاسبه شد که با دادن اخطار مقرر شده است نسبت به رفع آلودگی اقدام کنند و در صورت عدم رسیدگی به عنوان واحد آلاینده معرفی و مشمول پرداخت عوارض و جرایم زیست محیطی خواهند شد.

فرهادی تعداد واحدهای آلاینده استان را بیش از50 واحد اعلام کرد و گفت: در سال گذشته 18 واحد آلاینده با آلایندگی دو تا پنج درصد در استان وجود داشت.

وی در ادامه به کشف اسلحه در 9 ماهه سال جاری اشاره کرد واظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری 72 قبضه اسلحه از شکارچیان غیرمجاز که وارد عرصه محیط زیست شدند کشف و ضبط شد که 20 قبضه اسلحه غیرمجاز بود که این کشفیات در قیاس با سال گذشته که 42 قبضه بود بیش از100 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل محیط زیست استان یادآورشد: در این رابطه در سال گذشته 70 نفر و امسال 105 نفر دستگیر و مشممول جریمه شدند که به نظر می رسد این جرایم برای حفظ محیط زیست کافی نیست.

وی مجموع درآمدهای اداره کل محیط زیست استان در سال گذشته را 700 میلیون ریال و امسال را حدود چهار میلیارد و 247 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: میزان درآمدها نسبت به سال قبل 60 درصد افزایش داشته است.

فرهادی در ادامه با تشریح محیط زیست استان اظهار داشت: متاسفانه مردم استان از محیط زیست خود اطلاع کافی ندارند در حالیکه این استان از بهترین وزیباترین زیستگاهها مانند مثل الموت، منطقه باشگول و طارم برخوردار است که ناشناخته مانده است.

وی در رابطه با مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان اشاره کرد و افزود: در سفر سوم هیئت دولت به قزوین منطقه طارم و الموت جزء مناطق چهار گانه حفاظت شده مصوب شد که موجب شد جایگاه استان از رده سی ام به 15 تا 20 صعود کند.

فرهادی گفت: همچنین حدود هشت درصد مساحت استان بعنوان منطقه حفاظت شده به تصویب رسید که درفبل از این سفر این میزان1.6 درصد بود که فقط منطقه باشکول با 25 هزارهکتار وسعت یکی از شاخص های استان محسوب می شود.

وی اظهار داشت: دراین سفر 83 نفر پست محیط زیست به 191 ارتقا پیداکرد و مجوز 35 نیروی پیمانی به قراردادی دریافت شد و امکانات و تجهیزات سه ایستگاه پایش آلودگی هوا هم مصوب شد و پیش بینی کرده ایم در حوادث غیرمترقبه استان یک ایستگاه ثابت که اعتبار آن را استانداری تامین خواهد کرد نیز ساخته شود.

به گفته این مسئول تا سال آینده پنج ایستگاه پایش هوا در شهرهای آلوده استان قزوین، الوند، تاکستان، آبیک و بوئین زهرا که یکی از آنها سیار خواهد بود ساخته خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر یک دستگاه نمایشگر میزان آلودگی در خیابان ولی عصر شهر قزوین نصب شده است که با اختصاص 300 میلیون ریال کار بازسازی و تعمیر آن به پایان رسیده و فعال شده است.