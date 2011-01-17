کرج میزبان روسای شوراهای مراکز استانهای کشور می شود

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ این نشست که هفتمین

همایش روسای شوراهای اسلامی مراکز استانهاست، مشکلات مختلف شوراها مورد بررسی قرار می دهد.

محمود دادگو افزود: برگزاری اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور فرصت بسیار مناسبی به منظور بررسی دقیق مسائل و مشکلات شوراها از جمله شورای شهر کرج است.

وی با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای این نشست در دوره های گذشته خاطرنشان کرد: بررسی چالش ها، همکاری بیشتر شوراهای اسلامی در انجام وظایف محوله واستفاده از تجارب یکدیگر برای بهبود خدمات شهری از اهداف برگزاری این همایش است.

این مسئول یادآور شد: نقش شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی باید تبیین شده تا بتوان گام های اساسی در جهت پیشبرد برنامه های مدیریت شهری در زمینه های مختلف اجرایی، فرهنگی و اجتماعی برداشت.

گفتنی است این نشست با حضور سی و یک استان کشور در باشگاه میلاد شهردای کرج برگزار می شود.