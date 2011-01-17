یک هدف درمانی جدید در درمان آسیبهای مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که خون به اندازه کافی به اندامهای بدن نمی رسد حالت ایسکمی پیش می آید. ایسکمی باعث کمبود اکسیژن و مواد غذایی به بخش‌هایی از بدن می ‌شود و این مسئله به بافتها آسیب رسانده و یا موجب عملکرد بد اندام می شود.

زمانی که خون و درنتیجه اکسیژن و گلوکز به اندازه کافی به مغز نمی رسد بسیاری از نورونها می میرند. در این راستا گروهی از محققان مدرسه پزشکی دانشگاه اوزاکا با انجام تحقیقاتی بر روی ایسکمی مغزی پروتئینی را شناسایی کردند که می تواند با فشار ایسکمی مقابله کند.

در گذشته پروتئینی با عنوان CREB شناسایی شده بود که یک منبع مهم در بدن برای مبارزه با اثرات ایسکمی و محافظت از کیفیت و کمیت نورونها در صورت بروز فشار ایسکمی به شمار می رود.

این پروتئین مبارزه خود را با ایسکمی طی یکسری از مکانیزیمها پیچیده انجام می دهد که اکنون این دانشمندان با شناسایی این مکانیزمها به پروتئین دیگری رسیدند که CREB را در این عملکرد یاری می کند.

براساس گزارش مجله نورون، این محققان ژاپنی کشف کردند که در مورد ایسکمی، سطوح یک پروتئین کیناز به نام SIK2 به طور چشمگیری کاهش می یاید.

سپس این محققان افزایش درصد زنده ماندن در موشهای بدون SIK2 را که دچار ایسکمی شده بودند ارزیابی کردند و در این خصوص توضیح دادند: "ما دریافتیم که محرومیت از اکسیژن و گلوکز منجر به تخریب SIK2 و مولکول ویژه دیگری به نام TORC1 می شود. در نتیجه فعالیت CREB نیز کاهش می یابد."

نتایج این بررسیها نشان داد که SIK2 نقش مهمی در بقای نورونی دارد و راه جدیدی برای درمانهای بالینی افراد دچار ایسکمی مغزی ایفا می کند. به گونه ای که استفاده از مکانیزم بیوشیمیایی SIK2-TORC1-CREB می تواند به عنوان یک هدف درمانی جدید برای حفظ نورونها مورد بررسی قرار گیرد.