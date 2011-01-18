دولت در هدفمندی یارانه ها از مدارس غیردولتی حمایت می کند

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و امکان کاهش دانش آموزان مدارس غیردولتی در صورت افزایش هزینه این مدارس افزود: اصل این پیش بینی نمی تواند درست باشد چراکه دولت یارانه هایی که تا قبل از این خود هزینه می کرده حالا به افراد می سپارد و آنها خودشان درباره نحوه هزینه کردن آن تصمیم می گیرند.

معاون مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: بعید است که هزینه های آموزش به شکلی افزایش یابد که خانواده ها فرزندانشان را از مدارس غیردولتی خارج کنند البته تمام اینها پیش بینی هایی است که حالت خوش بینانه و بدبینانه هم دارد.

باقرزاده در پاسخ به این سئوال که آیا به شکل علمی تاثیر هدفمندی یارانه ها را در مدارس غیردولتی بررسی کرده اید؟ گفت: هم اکنون پژوهشی در دست اجرا داریم که این موضوع را بررسی می کند و به همین دلیل نمی توانیم با اطمینان کامل درباره تاثیرات آن صحبت کنیم.

وی ادامه داد: اگر هم هزینه ها در سال تحصیلی آینده افزایش یابد قانون و دولت ظرفیتهای لازم را برای حمایت آنها از پیش فراهم کرده اند که در صورت نیاز اعمال می شود.