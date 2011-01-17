مجله اینترنتی شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اینترنتی شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان توسط پایگاه اطلاع رسانی قربانیان سلاح های شیمیایی منتشر شد.

در این ویژه‌نامه که مزین به اسامی و تصاویر شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان خوزستان است، مطالبی چون "این نام را به خاطر بسپارید: شهید داوود دانایی" ، "از مسئولین می خواهم که ما را با تقویم روی میزشان یاد نکنند"، "شلمچه و کربلای 5 هنوز مظلوم مانده است" و "شهدای شیمیایی عملیات کربلای5 تفسیری صمیمی از بقای بودن" به چشم می خورد.



این ویژه‌نامه شامل بخش های فیلم و صوت، گالری عکس، دفتر خاطرات و گزارش های اختصاصی درباره شهدا و جانبازان شیمیایی گردان فجر می باشد و برای اولین بار در کشور در عرصه وب منتشر شده است.