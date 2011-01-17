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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

مجله اینترنتی شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان منتشر شد

مجله اینترنتی شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان منتشر شد

همزمان با بیست‌وچهارمین سالگرد عملیات کربلای 5 و سالروز شهادت 120 رزمنده مظلوم گردان فجر، ویژه ‌نامه شهدای شیمیایی این عملیات منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اینترنتی شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان توسط پایگاه اطلاع رسانی قربانیان سلاح های شیمیایی منتشر شد.
 
در این ویژه‌نامه که مزین به اسامی و تصاویر شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان خوزستان است، مطالبی چون "این نام را به خاطر بسپارید: شهید داوود دانایی" ، "از مسئولین می خواهم که ما را با تقویم روی میزشان یاد نکنند"، "شلمچه و کربلای 5 هنوز مظلوم مانده است" و "شهدای شیمیایی عملیات کربلای5 تفسیری صمیمی از بقای بودن" به چشم می خورد.

این ویژه‌نامه شامل بخش های فیلم و صوت، گالری عکس، دفتر خاطرات و گزارش های اختصاصی درباره شهدا و جانبازان شیمیایی گردان فجر می باشد و برای اولین بار در کشور در عرصه وب منتشر شده است.
 
علاقمندان می توانند برای مطالعه مجله اینترنتی شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان به نشانی www.chemical-victims.com مراجعه کنند.
کد مطلب 1233901

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