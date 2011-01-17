شانس عفونت چشم با لنز بالاست/ عینک از لنز مطمئن تر است

دکتر محمد جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از لنز یک انتخاب است که هر کسی نمی خواهد از عینک استفاده کند، لنز می زند.

وی در تشریح عوارض و معایب استفاده از لنز به جای عینک طبی، افزود: هر بار که این لنزها را می زنیم و در می آوریم، میکروب به همراه لنز وارد چشم شده و عفونت ایجاد می کند.

این چشم پزشک با اشاره به استقبال افراد از لنز نرم در مقایسه با لنز سخت، گفت: با توجه به اینکه استفاده از لنز نرم آسانتر است بیش از 90 درصد ترجیح می دهند از لنز نرم استفاده کنند.

جوشقانی ادامه داد: بروز عفونت چشمی منجر به زخم قرنیه شده و با ایجاد لک قرنیه می بایست عمل پیوند قرنیه را انجام داد. در حالی که عینک صد درصد مطمئن تر از لنز است و هیچ کدام از این عوارض را ندارد.