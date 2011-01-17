آموزش های کانون مساجد مبتنی بر آموزه های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد هادی نیا در دوره آموزشی مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد تبریز، هدف از اجرای سالانه این دوره ها را ارتقای سطح مدیریت فرهنگی مدیران این مراکز و نیز تقویت و توسعه فعالیت های موثر در سطح کانون ها برشمرد و بر برنامه محوری در اجرای تمامی فعالیت ها توسط این کانون ها تاکید کرد.

وی ارائه طرح مدون و کارشناسی شده و تدبیر و مدیریت اصولی و دقیق را شرط اصلی موفقیت و تاثیرگذاری هر یک از برنامه های اجرا شده در سطح کانون های مساجد عنوان کرد.

هادی نیا افزود: در ارائه یک طرح فرهنگی، بایستی تمام جوانب امر از جمله همفکری با کارشناسان مرتبط و متخصص، تعیین دقیق اهداف و خروجی طرح، سنجش تاثیرگذاری، منطبق بودن با علایق جوانان، ابتکار و خلاقیت، مشخص بودن اهداف کمی و کیفی لحاظ شود.

وی اظهار داشت: مدیران این مجموعه های مهم باید دقت کنند تا آموزش های ارائه شده به جوانان و نوجوانان مبتنی بر اصول و آموزه های دینی باشد تا از آثار مخرب بعضی برنامه ها، نرم افزارها و فیلم های تبلیغی که با اهداف خاص تهیه می شوند، مصون بمانند.

حجت الاسلام نظری از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در این دوره آموزشی زمینه ها و عرصه های فعالیت و نفوذپذیری جنگ نرم را بسیار گسترده، نامحسوس و عمیق دانست و گفت: دشمن با تمام ابزار، بودجه و نیروی فکری، فرهنگی و متخصص انسانی خود وارد میدان شده و چه بسا ما را در عرصه هایی مشغول می کنند که قصد نفوذ و تاثیر در آن عرصه را ندارند و قصدشان غافلگیر کردن نیروهای ما برای مقابله با اصل جریان است.

وی فتنه سال گذشته را بسیار مهم و عمیق ترین عملیات دشمن در عرصه جنگ نرم دانست و افزود: مسئولان امر بایستی با رصد دقیق و پیش بینی این مسایل، از وقوع این اتفاقات خطرساز و مخرب جلوگیری کنند.

نظری رسالت مساجد و کانون های فرهنگی هنری را در مقابله با این جنگ همه جانبه فکری و فرهنگی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: متولیان فرهنگی مساجد باید با برنامه ریزی دقیق بتوانند جریانات را رصد و دیده بانی کرده و در اصلاح امور دینی و عقیدتی جوانان تلاش کنند.

نظری همچنین مطالبی را در زمینه های فرقه های نوظهور، خطرات و عواقب گرویدن جوانان به فرقه های ضاله و شیطان پرستی، نقشه دشمنان برای خنثی سازی آموزه های قرآنی، لزوم آشنایی جوانان با آسیب های اینترنت و استفاده از ماهواره ها و همچنین هماهنگی و همدلی متولیان مساجد، ارایه کرد.

دوره آموزشی یاد شده در روزهای اول و هشتم بهمن نیز برگزار شده و محتوای سخنرانی اساتید در قالب لوح فشرده تهیه و در سطح کانون های مساجد استان توزیع می شود.

نخستین جلسه از این دوره با حضور بیش از 200 نفر از مدیران مسوول کانون های فرهنگی هنری مساجد در تالار مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار شد.