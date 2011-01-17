سمپاشی یک میلیون نوبت سردام علیه بیماریهای انگلی در ایلام

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به اینکه در این زمینه یک میلیون و 900 هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام سمپاشی شده است.

وهاب پیرانی با اشاره به 33 هزار بازدید از مراکز تولید - توزیع و نگهداری فراورده های خام دامی در سال جاری، افزود: در این بازدیدها بیش از 10 تن انواع فراورده های فاسد- آلوده و غیر قابل مصرف ضبط و معدوم و 220 متخلف به مراجع قانونی معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: هم اکنون در کلیه شهرستانهای استان ایلام اکیپهای لازم جهت بازدید از مراکز عرضه فرآوده های دامی مستقر هستند.



