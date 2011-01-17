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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

سمپاشی یک میلیون نوبت سردام علیه بیماریهای انگلی در ایلام

سمپاشی یک میلیون نوبت سردام علیه بیماریهای انگلی در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: از ابتدای امسال تا کنون یک میلیون و 400 هزار نوبت سر دام علیه بیماری های انگلی سمپاشی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به اینکه در این زمینه یک میلیون و 900 هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام سمپاشی شده است.

وهاب پیرانی با اشاره به 33 هزار بازدید از مراکز تولید - توزیع و نگهداری فراورده های خام دامی در سال جاری، افزود: در این بازدیدها بیش از 10 تن انواع فراورده های فاسد- آلوده و غیر قابل مصرف ضبط و معدوم و 220 متخلف به مراجع قانونی معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: هم اکنون در کلیه شهرستانهای استان ایلام اکیپهای لازم جهت بازدید از مراکز عرضه فرآوده های دامی مستقر هستند.

 

کد مطلب 1233917

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