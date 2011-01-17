به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور که به اتفاق معاونین عمرانی و برنامهریزی خود بطور سرزده از اداره کل راه و ترابری و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بازدید کرد، از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی این دستگاهها قرار گرفت.
وی در بازدید از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به اینکه مأموریتهای اورژانس قم بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: توجه به حفظ و ارتقاء آمادگی اورژانس قم و تجهیز آن به پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات و رفع کاستیهای این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قم ادامه داد: این مرکز با جان و حیات انسانها در ارتباط است و کار در آن به لحاظ معنوی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.
وی احساس مسئولیت بالا، دقت، نظم و جدیت را لازمه و ویژگی اصلی کار اورژانس دانست و افزود: شاغلین در این بخش همواره باید این خصوصیات را سرلوحه کار خود قرار دهند.
موسیپور، داشتن نگاه عادی به فعالیتهای امداد و نجات و یاری رسانی به آسیبدیدگان در حوادث را آفتی برای اینگونه مشاغل برشمرد و بر لزوم استمرار یادآوری و تذکر در زمینه حساسیتها و اهمیت کار مددکاران اورژانس تأکید کرد و افزود: یادآوری اهمیت و حساسیت کار در این بخش تقویت وظیفه شناسی و افزایش روحیه خدمت و مسئولیت پذیری شاغلین و پرسنل اورژانس را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه آمار حوادث جادهای و درون شهری استان در ایام بارشهای اخیر کاهش داشته است این مسئله را ناشی از هماهنگی مطلوب و عملکرد خوب دستگاههای خدمات رسانی چون هلال احمر، شهرداری، اورژانس، راه وترابری و پلیس راه دانست و گفت: برای تسهیل در خدمات رسانی و افزایش رضایتمندی مردم باید این تعاملات و هماهنگیها افزایش یابد.
توجه جدی به توسعه راههای مواصلاتی استان
همچنین استاندار قم در بازدید از اداره کل راه و ترابری استان با تأکید بر اهمیت و گستردگی مأموریتهای این سازمان گفت: شرایط جوی و بارش نزولات آسمانی در روزهای اخیر، لزوم مراقبت جدی از راهها و تلاش برای ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان در جهت تضمین سلامت مسافران را ضروری ساخته است.
وی با ضمن مناسب ارزیابی کردن عملکرد دستگاهها و مجموعههای امداد و نجات استان در فراهم ساختن شرایطی امن برای مسافرت و ایمن کردن راهها و محورهای ارتباطی استان در فصول مختلف سال به ویژه فصل زمستان و سرما از تلاشها و اقدامات انجام گرفته در این راستا قدردانی و بیان داشت: این خدمات باید استمرار، بهبود و ارتقاء پیدا کند.
موسی پور با اشاره به این که قم به لحاظ ترانزیتی و حمل و نقل جادهای در موقعیت حساسی واقع شده است، ضرورت توجه جدی به توسعه راههای مواصلاتی استان را یادآور شد و افزود: باید عملیات اجرایی طرحهای عمرانی مربوط به بخش راه و حمل و نقل استان با جدیت و سرعت پیگیری شود.
وی با اشاره به لزوم دسترسی و دسته بندی اطلاعات فنی و تخصصی امکانات و تجهیزات بخش راه و ترابری استان گفت: برای این منظور تدوین شناسنامه راهها، ابنیهها و مستحدثات امری لازم و ضروری است که میبایست اهتمام جدی در این زمینه از سوی مسئولان ذیربط صورت پذیرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به اینکه مأموریتهای اورژانس قم بالاتر از میانگین کشوری است بر حفظ و ارتقای آمادگی اورژانس قم و تجهیز به پیشرفتهترین امکانات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور که به اتفاق معاونین عمرانی و برنامهریزی خود بطور سرزده از اداره کل راه و ترابری و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بازدید کرد، از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی این دستگاهها قرار گرفت.
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