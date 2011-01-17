نباید در عرصه سیاست از منکرات غافل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در دومین گردهمایی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر ادارات استانی که با حضور حجت الاسلام صادق زاده معاون ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کشور و جمعی از مدیران کل برگزار شد، گفت: در عرصه سیاست و فعالیتهای این حوزه نباید از منکراتی چون دروغ، تهمت ناروا، شایعه پراکنی و افترا غافل شد .

وی اظهار داشت: این وادی نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بخواهیم دیگران را امر یا نهی کنیم خود ما باید عامل تر از دیگران باشیم .

وی افزود: اگر در جامعه ای مردم نسبت به آنچه در پیرامون آنها می گذرد توجهی نداشته باشند، آن جامعه مرده تلقی و رو به زوال است .

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر در تمام سطوح موجبات حیات، نشاط دینی و اجتماعی را فراهم می کند .

استاندار ایلام با اعلام این مطلب که امر به معروف و نهی از منکر باعث اصلاح امور می شود، بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای جدیدی مانند رسانه ها می توانند بدرستی نقش هدایتی خود را در این حوزه نشان دهند .

اعلایی گفت: رسانه ها و مطبوعات در حکومت دینی ما یکی از وظایفی که بر عهده دارند امر به معروف و نهی از منکر است و می توانند بسیار مؤثر و کارساز باشند .

وی در ادامه نقش گروههای مردمی و نخبگان را نیز در ادای این فریضه بسیار برجسته و تأثیر گذار خواند .

وی بیان کرد: گاهی انسانها مرتکب گناهان و منکراتی می شوند اما خود توجهی ندارند، که این لزوم شناخت از منکر و معروف را ضروری می کند .

وی اظهار داشت: در برخی از اوقات کسی مردم را به چیزی امر می کند که خود آن را بجا نمی آورد و یا از چیزی باز می دارد که خود آن را ترک نمی کند .

این مسئول افزود: فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن در احکام ما واجب شده تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود .