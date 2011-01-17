زمان نقل و انتقال بازیکنان داخلی و خارجی لیگ برتر والیبال اعلام شد

منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تصمیمگیریهای مورد نظر در فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور بر اساس آییننامه فعلی انجام میشود، اظهارداشت: هر یک از 12 تیم شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر تا زمان آغاز مرحله برگشت مسابقات فرصت دارند برای جذب دوباره بازیکن خارجی اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای نقل و انتقال بازیکنان داخلی مدت زمان بیشتری لحاظ شده است، تصریح کرد: جابهجایی بازیکنان داخلی تا پایان مرحله برگشت رقابتهای والیبال لیگ برتر مجاز است.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد: تمام نقل و انتقالهای مورد نظر تیمها باید با لحاظ شدن زمانهای تصویب شده انجام شود. در مرحله پلیآف هیچگونه جابهجایی و تغییری در ترکیب تیمها پذیرفته نخواهد شد.
پورحسن با یادآوری اینکه هر یک از تیمهای لیگ برتری میتوانند ترکیب خود را با 16 بازیکن داخلی و خارجی کامل کنند، گفت: از میان 16 بازیکن هر تیم تنها سه بازیکن می توانند خارجی باشند. ضمن اینکه فراموش نشود تیمها اجازه استفاده از 2 بازیکن در هر بازی و حضور همزمان آنها در زمین را دارند.
وی با تاکید دوباره بر اینکه مصوبات زمان نقل و انتقالات بازیکنان داخلی و والیبال بر اساس آییننامه فعلی سازمان لیگ انجام میشود، یادآور شد: آییننامه سازمان لیگ برای سال آینده و مسابقات باشگاهی آتی تغییر خواهد کرد. این آییننامه از نظر زمان نقل و انتقال بازیکنان ایراداتی دارد که باید برطرف شوند.
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