زمان نقل و انتقال بازیکنان داخلی و خارجی لیگ برتر والیبال اعلام شد

منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تصمیم‎گیری‎های مورد نظر در فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بر اساس آیین‌نامه فعلی انجام می‎شود، اظهارداشت: هر یک از 12 تیم شرکت کننده در رقابت‎های لیگ برتر تا زمان آغاز مرحله برگشت مسابقات فرصت دارند برای جذب دوباره بازیکن خارجی اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای نقل و انتقال بازیکنان داخلی مدت زمان بیشتری لحاظ شده است، تصریح کرد: جابه‌جایی بازیکنان داخلی تا پایان مرحله برگشت رقابت‌های والیبال لیگ برتر مجاز است.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد: تمام نقل و انتقال‎های مورد نظر تیم‎ها باید با لحاظ شدن زمان‎های تصویب شده انجام شود. در مرحله پلی‌آف هیچگونه جابه‌جایی و تغییری در ترکیب تیم‎ها پذیرفته نخواهد شد.

پورحسن با یادآوری اینکه هر یک از تیم‌های لیگ برتری می‎توانند ترکیب خود را با 16 بازیکن داخلی و خارجی کامل کنند، گفت: از میان 16 بازیکن هر تیم تنها سه بازیکن می توانند خارجی باشند. ضمن اینکه فراموش نشود تیم‎ها اجازه استفاده از 2 بازیکن در هر بازی و حضور همزمان آنها در زمین را دارند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه مصوبات زمان نقل و انتقالات بازیکنان داخلی و والیبال بر اساس آیین‌نامه فعلی سازمان لیگ انجام می‌شود، یادآور شد: آیین‌نامه سازمان لیگ برای سال آینده و مسابقات باشگاهی آتی تغییر خواهد کرد. این آیین‎نامه از نظر زمان نقل و انتقال بازیکنان ایراداتی دارد که باید برطرف شوند.