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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

دردانشگاه رازی کرمانشاه؛

استفاده از توان دانشجویان در دستاوردهای علمی توسط اساتید حمایت ویژه می شود

استفاده از توان دانشجویان در دستاوردهای علمی توسط اساتید حمایت ویژه می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه از حمایت بیشتر این دانشگاه از اعضای هیئت علمی که از حضور دانشجویان در ارائه طرحهای خود بهره مند شوند، خبر داد.

سعید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه رازی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی بیشتر در میان دانشجویان از هریک از اعضای هیئت علمی که در ارائه دستاوردهای خود از وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کنند حمایتهای مادی و معنوی بیشتری نسبت به قبل انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه در حال حذف مراحل سخت اداری در ثبت اختراعات هستیم، اظهار داشت: دانشگاه رازی کرمانشاه در بخش دانشجویی و مرکز رشد در حال ارائه راه کارهای جدید به منظور پی گیری و جذب استعدادهای برتر و نخبگان این استان است.

جلالی خاطرنشان کرد: جوانان کرمانشاه دارای ایده های بسیار خوبی هستند و ما باید با گسترش مراکز حمایت و انسجام بخشی این دستاوردها توانایی ها و پتانسیل های  استعدادهای برترو نخبگان را بالفعل در بیاوریم.   

کد مطلب 1233935

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