استفاده از توان دانشجویان در دستاوردهای علمی توسط اساتید حمایت ویژه می شود

سعید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه رازی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی بیشتر در میان دانشجویان از هریک از اعضای هیئت علمی که در ارائه دستاوردهای خود از وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کنند حمایتهای مادی و معنوی بیشتری نسبت به قبل انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه در حال حذف مراحل سخت اداری در ثبت اختراعات هستیم، اظهار داشت: دانشگاه رازی کرمانشاه در بخش دانشجویی و مرکز رشد در حال ارائه راه کارهای جدید به منظور پی گیری و جذب استعدادهای برتر و نخبگان این استان است.

جلالی خاطرنشان کرد: جوانان کرمانشاه دارای ایده های بسیار خوبی هستند و ما باید با گسترش مراکز حمایت و انسجام بخشی این دستاوردها توانایی ها و پتانسیل های استعدادهای برترو نخبگان را بالفعل در بیاوریم.