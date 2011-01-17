درآمد مردم خراسان شمالی پایین تر از متوسط کشوری است

شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: فعالیت مردم استان بر پایه اقتصاد کشاورزی است و بخاطر نداشتن صنایع تبدیلی از سطح درآمد پایینی برخوردارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سفرهای سه گانه هیئت دولت به این استان مصوبات خوبیس داشته است ولی همچنان این استان به نسبت سایر استانها رشد و توسعه ای قابل ملاحظه ای نداشته است.



این مسئول با بیان اینکه پس از سفر سوم دولت به این استان خدمات رسانی در سطح استان به ویژه در روستاها از سرعت بیشتری برخوردار شده افزود: تشکیل ستاد توسعه و عمران استان خراسان شمالی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و افزایش پایه اعتباری استان تا سقف یک هزار و 500 میلیارد ریال از مهمترین مصوبه هیات دولت برای توسعه یافتگی استان در سفر سوم بود.



شفقت افزود: مردم خراسان شمالی با تمام محرومیتی که دارند در صحنه های مختلف حضور چشم گیری داشته اند و حضور آگاهانه مردم این خطه از کشور پهناور ایران سال گذشته با حضور آگاهانه، فتنه های فتنه گران را خنثی کردند.



وی ادامه داد: در تمام انتخاباتی که تاکنون برگزار شده مردم این استان از شاخص های بالاتری برخوردار هستند و در انتخابات سال گذشته 90 درصد شرکت کردند که این نشان از رشد بلوغ سیاسی و فکری مردم این استان است.



استاندار خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که مصوبات دور سوم سفر دولت به این استان با درایت و همت همه مدیران به مرحله اجرایی برسد.