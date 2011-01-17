جمال زیتونی مدیر روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جشنواره "قصه‌نویسی کودک، نوجوان و جوان" اینگونه گفت: پس از پایان مهلت دریافت آثار در آخرین روز آذرماه، داوری آثار توسط هیئتی 5 نفره از نویسندگان و صاحب نظران ادبیات کودک آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 400 اثر به داوری ها راه یافته است، بیان کرد: در حال حاضر داوری‌ها به مرحله نهایی نزدیک شده و برگزیدگان بخش قصه و تصویرگری در اختتامیه‌ای که بهمن‌ماه برگزار می‌شود معرفی و جوایز خود را دریافت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی ادامه داد: در مراسمی با حضور نویسندگان پیشکسوت و شاخص ادبیات کودک، به نفرات اول تا سوم جایزه اهدا می‌شود.همچنین از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر به عمل خواهد آمد و تمامی آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد کرد.

زیتونی در پایان درباره بخش ویژه تصویرگری توضیح داد: بیش از 200 اثر برگزیده از سوی دبیرخانه جشنواره تعیین و در اختیار تصویرسازان قرار گرفت تا برای این داستان‌ها تصویرسازی کرده و آثارشان را به رقابت بگذارند. از بین شرکت‌کنندگان این بخش نیز 20 تصویرگر برتر انتخاب می‌شود و کتاب‌ها با تصویرها و طراحی جلد آنها منتشر خواهد شد.