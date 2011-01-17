جمال زیتونی مدیر روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جشنواره "قصهنویسی کودک، نوجوان و جوان" اینگونه گفت: پس از پایان مهلت دریافت آثار در آخرین روز آذرماه، داوری آثار توسط هیئتی 5 نفره از نویسندگان و صاحب نظران ادبیات کودک آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 400 اثر به داوری ها راه یافته است، بیان کرد: در حال حاضر داوریها به مرحله نهایی نزدیک شده و برگزیدگان بخش قصه و تصویرگری در اختتامیهای که بهمنماه برگزار میشود معرفی و جوایز خود را دریافت میکنند.
مدیر روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی ادامه داد: در مراسمی با حضور نویسندگان پیشکسوت و شاخص ادبیات کودک، به نفرات اول تا سوم جایزه اهدا میشود.همچنین از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر به عمل خواهد آمد و تمامی آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد کرد.
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