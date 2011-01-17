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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دستگیری زورگیر منطقه نارمک/ تهدید ماموران پلیس با سلاح گرم

دستگیری زورگیر منطقه نارمک/ تهدید ماموران پلیس با سلاح گرم

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری زورگیر منطقه نارمک خبر داد و گفت: این زورگیر در هنگام دستگیری یک دستگاه شوکر الکتریکی، پنج دستبند، یک حلقه چسب پهن، یک قبضه سلاح گرم و یک چاقو به همراه داشت.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری یک سارق زورگیر در منطقه نارمک تهران گفت: با توجه به افزایش زورگیری در منطقه نارمک تهران ماموران گشت کلانتری نارمک اقدامات گسترده ای را به منظور شناسایی و دستگیری زورگیران آغاز کردند.

وی ادامه داد: صبح روز گذشته ماموران هنگام گشت زنی در میدان رسالت به این فرد مظنون شده و برای انجام تحقیقات بیشتر به وی دستور توقف دادند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود: متهم با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد اما پس از تعقیب و گریز در یکی از خیابانهای منتهی به بن بست مجبور به ایستادن شد و سپس سعی کرد با تهدید اسلحه گرم و چاقو متواری شود.

وی اظهار کرد: سرانجام ماموران متهم را دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل کردند که در بازرسی بدنی از وی یک دستگاه شوکر الکتریکی، پنج دستبند، یک حلقه چسب پهن، یک قبضه سلاح گرم و یک چاقو به دست آمد.

کد مطلب 1233948

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