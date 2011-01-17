به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در طرشت تهران، کمیته فنی این فدراسیون با بررسی عملکرد تیراندازان حاضر در این پیکارها اسامی 32 ورزشکار را برای حضور در نخستین مرحله از اردوی تیم ملی بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو اعلام کرد.
در این فهرست نام قهرمانانی چون رضا زمانینژاد، سیده ویدا حلیمیان، نجمه آبتین، پرویزصادقی و بسیاری دیگر دیده نمیشود. در این بین شاهد حضور کماندارانی در فهرست جدید اردونشینان هستیم که برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شده یا اینکه چند سالی از این تیم دور بودهاند. افرادی چون؛ مجید میررحیمی، منصور کردی، سکینه قاسم پور و آرزو حیدری.
اسامی 32 کمانداردعوت شده به اردوی تیم ملی کشورمان به تفکیک کمانها بدین شرح است:
کامپوند مردان: حمزه نکویی، منصور کردی، علی محمد بیگی، محمد علی کریمی، مجید قیدی، امیر کیایی، محمدرضا کوراوغلی و محمد حسن جامعی
کامپوند زنان: معصومه عالیپور، سکینه قاسمپور، انسیه حاجی انزهایی، سپیده شعبانی، مهتاب پارسامهر، مهشید زمانی، شبنم سرلک و مولود صادری
ریکرو مردان: میلاد وزیری، مجید میررحیمی، کیوان ریاضیمهر، نادر منوچهری، امین علیخانی، اکبر باستان، علی صالحی و علیرضا بهادران
ریکرو زنان: ساره اسدی، افروز مولوی، زهرا شمس، زهرا دهقان، زهره ده بزرگی، سمیه ماهیگیر، آرزو حیدری و مینا جبریانی
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