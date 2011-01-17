به گزارش خبرگزاری مهر،این مجموعه به‌جز مقدمه‌ها، شامل چهار بخش اشاره‌ای کوتاه به تاریخ و جغرافیای ایل بختیاری، زندگینامه برخی از بزرگان طایفه سرلک، اسناد متعددی در موضوعات احکام و فرامین، عقدنامه‌، اجاره‌نامه، استشهاد، استفتاء، تقسیم‌نامه، شکایت‌نامه، صلح‌نامه، وصیت‌نامه، وقف‌نامه، وکالت‌نامه، قباله خرید و فروش، طومار مالیاتی، نامه شخصی و بخش آخر شامل نمایه‌هاست که خود در شانزده بخش جداگانه آمده‌ است.

طایفه سرلک چهارلنگ بختیاری شاخه‌ای از جامعه لران است که در پهنه وسیعی از ایران پراکنده‌اند. پایه و اساس تالیف این کتاب،‌ اسناد و مدارک محفوظ در صندوقچه‌های نوادگان این طایفه است که افراد مختلف آنها را به مولف اهدا کرده‌اند.

بخشی از اطلاعات مندرج در این کتاب نیز از طریق تحقیقات میدانی و سفر به بسیاری از روستاهای منطقه تحت نفوذ سرلک‌ها و جمع‌آوری گفته‌ها و شنیده‌های آنان و حتی منابعی از قبیل سنگ‌نبشته‌های مزارات بزرگان این قوم به دست آمده‌است. همچنین اسنادی نیز در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی درباره این قوم وجود دارد که در این پژوهش از آن‌ها نیز استفاده شده‌است.

کتاب "طایفه سرلک، شاخه‌ای کهن از ایل بختیاری" را انتشارات طهوری در 536 صفحه و با شمارگان 1600 نسخه منتشر کرده‌ است.