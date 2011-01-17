کنسرت "کودکان ایران زمین" در جشنواره موسیقی برگزار می شود

سودابه سالم سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" با اعلام این خبر در خصوص برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : پس از یکسال و نیم تلاشی که برای آماده کردن ارکستر برای اجرای قطعات تازه صرف کردم احساس کردم که اعضای ارکستر که از کودکان تعلیم دیده در آموزشگاه خودم هستند آمادگی لازم را برای اجرا دارند و پس از مذاکراتی که با ستاد برگزاری جشنواره صورت گرفت قرار شد در دو اجرا تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی را به روی صحنه ببرم.

وی در ادامه افزود : بسیار خوشحال شدم که تالاراندیشه را برای اجرای این کنسرت اختصاص دادند چراکه تالارهایی که در گذشته به اجرای کنسرت کودکان اختصاص می دادند فضای مناسبی برای کار با کودکان نبود و خوشبختانه این تالار فضای کار را به ارکستر می دهد.

سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" در ادامه صحبت های خود به کم و کیف اجرای قطعات این اجرا اشاره کرد و گفت : قطعاتی که در مجموع اجراها انتخاب می کنم تنها اجراهای صحنه ای صرف نیست و بازی و تحرک در آن موج می زند در نتیجه این کنسرت هم برهمین اساس شکل گرفته است.

وی در پایان به تفاوت های تازه ترین اجرای این کنسرت با اجراهای پیشین اشاره کرد و گفت : در تازه ترین اجرای ارکستر کودکان ایران زمین مجموع ترانه های مختص به کودکان که از زمان راه اندازی رادیو وتلویزیون ملی وجود داشت و بسیار خوانده می شد تا ترانه های امروزی گنجانده شده است به عنوان مثال ترانه "آلیس و بلا" ترانه ای بود که من در دوران کودکی گوش می دادم و این ترانه در این کنسرت اجرا می شود و پس از آن ترانه های مختلف کودکی که در سالهای اخیر ساخته ام نیز به روی صحنه می رود در واقع ایجاد حس نوستالژی در این کنسرت قوت بیشتری دارد.