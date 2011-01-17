اجرای کمربند جنوبی کرج شهرهای اقماری را متحول می کند

احمد افضلی با بیان این مطلب در حاشیه مراسم معارفه شهردار مشکین دشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرهای اطراف مرکز استان البرز به واسطه نزدیکی به کرج از محرومیت های زیادی رنج می برند که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد تحولات اساسی در این شهرها به ویژه محمدشهر و مشکین دشت باشیم.

وی افزود: خوشبختانه با تخصیص اعتبارات مناسب به استان البرز که در پی سفر هیئت دولت به این استان صورت گرفت در آینده ای نه چندان دور چهره شهرهای استان دگرگون خواهد شد.

اعتبارات سفر عادلانه توزیع می شود

مدیرکل دفتر فنی، عمرانی استانداری البرز از توزیع عادلانه اعتبارات سفر سوم رئیس جمهوری میان شهرهای استان خبر داد و یادآور شد: توزیع عادلانه اعتبارات میان شهرهای استان از جمله شهرهای محروم مشکین دشت، اشتهارد و... از اهم برنامه هایی است که پس از اعلام و تخصیص اعتبارات در دستور کار استانداری قرار می گیرد.

وی همچنین انتقال سازمان سنجش کشور به مشکین دشت را ظرفیتی بسیار مناسب برای این شهر ذکر کرد و افزود:‌ احداث بیمارستان برای استفاده مردم محمدشهر و مشکین دشت و اجرای پروژه های متعدد فرهنگی و ورزشی می تواند علاوه بر رفع محرومیت از این منطقه در رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان نیز مثمرثمر واقع شود.

افضلی با اشاره به اینکه استانداری در رابطه با احداث راههای مواصلاتی برنامه های متعددی دارد، خاطر نشان کرد:‌ دراین رابطه علاوه بر اجرای بزرگراه جنوبی و اتصال آن به اتوبان همت، تعریض و بهسازی راههای ارتباطی کرج- محمدشهرو مشکین دشت و همچنین تعدادی بزرگراههای دیگر که از یک سو اشتهارد به ماهدشت و از سوی دیگر در نظرآباد و ساوجبلاغ به اشتهارد اجرا می شود، کانال ارتباطی بسیار مناسبی برای این مناطق به شمار می روند که می تواند رشد و آبادانی این شهرها را به ارمغان آورد.