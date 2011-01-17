۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

ارسال پیش نویس سند ملی کیفیت آب آشامیدنی به شورای عالی سلامت

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: به دستور وزیر بهداشت، پیش‌نویس سند ملی کیفیت آب آشامیدنی تدوین و آماده تقدیم به شورای عالی سلامت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: پیرو صدور دستور تدوین سند ملی کیفیت آب آشامیدنی از سوی وزیر بهداشت، پیش‌نویس این سند توسط معاونت بهداشتی طی مدت سه ماه با همکاری وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی تدوین و بزودی برای تصویب نهایی به شورای عالی سلامت تقدیم خواهد شد.

به گفته وی، در این سند 13 اولویت اصلی در زمینه کیفیت آب آشامیدنی مورد تاکید قرار گرفته است و در زمینه هریک از اولویتها، راهبردهای لازم تدوین و ارایه شده است.
 
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: با توجه به نقش و اهمیت کیفیت آب آشامیدنی در سلامت انسان، انتظار می‌رود انتشار این سند هم‌افزایی و همکاری بیشتر سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه کیفیت آب آشامیدنی را به دنبال داشته باشد.
