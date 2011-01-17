80 سالن ورزشی دانش آموزی در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی صبح دوشنبه در جمع فرهنگیان استان افزود: ساخت 350 کتابخانه و نمازخانه، 13 استخر شنا آموزشی، حذف مدارس خشتی و گلی در استان، استاندارد سازی وسیله گرمایشی و سرمایشی مدارس از دیگر مصوبات است.

وی اظهار داشت: احداث چمن مصنوعی و خرید 40 دستگاه انواع خودرو برای استان از مصوبات دور سوم سفرهای رئیس جمهور به این استان است.

پایین محلی گفت: در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان، آموزش و پرورش گلستان هفت مصوبه داشت و اگر این مصوبات با همت استاندار تحقق پیدا کند یک تحول در توسعه آموزش و پرورش ایجاد می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در زمینه مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری به استان گلستان، افزود: احداث سه مؤسسه شبانه روزی و تکمیل دو مدرسه شبانه روزی از دیگر مصوبات این دوره است.



گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.