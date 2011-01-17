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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

80 سالن ورزشی دانش آموزی در گلستان احداث می شود

80 سالن ورزشی دانش آموزی در گلستان احداث می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: براساس مصوبات سفر سوم هئیت دولت به استان 80 سالن ورزشی با اعتبارات ملی و استانی ویژه دانش آموزان در استان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی صبح دوشنبه در جمع فرهنگیان استان افزود: ساخت 350 کتابخانه و نمازخانه، 13 استخر شنا آموزشی، حذف مدارس خشتی و گلی در استان، استاندارد سازی وسیله گرمایشی و سرمایشی مدارس از دیگر مصوبات است.

وی اظهار داشت: احداث چمن مصنوعی و خرید 40 دستگاه انواع خودرو برای استان از مصوبات دور سوم سفرهای رئیس جمهور به این استان است.

پایین محلی گفت: در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان، آموزش و پرورش گلستان هفت مصوبه داشت و اگر این مصوبات با همت استاندار تحقق پیدا کند یک تحول در توسعه آموزش و پرورش ایجاد می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در زمینه مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری به استان گلستان، افزود: احداث سه مؤسسه شبانه روزی و تکمیل دو مدرسه شبانه روزی از دیگر مصوبات این دوره است.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1233957

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