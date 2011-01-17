موسیقی فولکلور در حال فراموشی/ به پرورش خرگوش وام می دهند اما به اثرهنری نه

کورش اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: موسیقی محلی ما غنی ترین و پربارترین و نزدیک ترین احساس مردم ما به گذشته است و زندگی ماشینی کمتر بر آن تاثیر گذاشته و صداقتی که در موسیقی اقوام ایرانی است شاید در موسیقی مرکزی ما که ادغام شده با موسیقی پاب و راک است، نباشد.

اسد پور بیان کرد: این حسی که در این موسیقی است و صداقتی که در اقوام ما و در نهاد شاعر و حس خواننده و آهنگساز است بر مخاطب تاثیر می گذارد و به عنوان مثال یک فارسی زبان وقتی ترانه "یاریار" و "دی بلال" را می شنود با وجود اینکه نمی داند ما چه می گوییم اما تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تهدیدهای پیش روی موسیقی محلی و مقامی زیاد است، گفت: هجوم فرهنگهای بیگانه و عدم توجه مسئولین به بحث ترویج و اشاعه موسیقی محلی، این موسیقی را به تهدید مواجه کرده است.

راک و پاپ جای موسیقی محلی را در روستاها نیز گرفته است

وی تاکید کرد: اگر بحث تهاجم فرهنگی است باید با ابزار لازم به جنگ تهاجم فرهنگی غرب برویم و باید با موسیقی، فیلم، نقاشی و با آئین و باورهایمان به جنگ آنها برویم.

اسد پور تصریح کرد: وقتی دستمان بسته است آنها مدام حمله می کنند و نتیجه این می شود که در دورافتاده ترین روستاهای کشور به جای گوش دادن به موسیقی محلی به موسیقی راک و پاپ گوش می دهند و روزی خوانندگان محلی را نیز فراموش می کنند.

وی عنوان کرد: وقتی ما به دلیل مشکلات مالی توانایی نداشته باشیم و کسی هم حمایت نکند اثری تولید نمی شود و رایت و کپی غیر مجاز و این مسائل نیز باعث می شود که هیچکس رغبت به سرمایه گذاری در موسیقی محلی نداشته باشد.

اسد پور افزود: بر این اساس وقتی این فضا خالی شود و جوان امکان دسترسی به کار جدید را نداشته باشد به سراغ موسیقیهای مبتذل غربی می رود و پناه می برد به موسیقیهای که مال ما نیست و شاید تخریب شود و او را به ابتذال بکشاند.

تا چند سال آینده گویشمان را هم فراموش می کنیم

وی بیان داشت: اکنون روح سنتی جوانان دارد از بین می رود و همین فرهنگ بی مهری، بی توجهی و عدم توجه به سنتها و آیینها، اینها محصول یک فرهنگ دیگری است.

این خواننده بختیاری و بویراحمدی اظهار داشت: اکنون در اتوموبیلها، موبایلها و بلوتوثها موسیقیهای آن طرفی پخش می شود و با این وضعیت تا چند سال دیگر جامعه ما به استحاله ای می رسد که هیچ بویی از فرهنگ و تمدن و آیین خودمان به مشام نمی رسد و حتی ممکن است گویشمان هم از یادمان برود.

کپی غیرمجاز ضربه سنگینی به پیکر موسیقی محلی زده است

این خواننده لرزبان گفت: تکثیر غیرمجاز هم ضربه سنگینی به پیکره تولید موسیقی محلی زده است.

اسد پور افزود: شرکتها هم به خاطر کپیهای غیرمجاز نمی توانند کاری انجام دهند و هزینه تهیه کننده برنمی گردد و پول آن به جیب مغازه ها و آنهایی که کپی می کنند و می فروشند، می رود.

به پرورش خرگوش وام می دهند اما به تولید اثرهنری نه

وی با بیان اینکه فعالین موسیقی محلی از لحاظ مالی تامین نیستند، گفت: هم اکنون برای پرورش خرگوش هم تبصره مالی هست و وام می دهند اما برای تولید یک اثر فرهنگی و هنری که متعلق به یک قوم، یک ایل و تاریخ است تبصره ای نداریم.

اسد پور با بیان اینکه چندین بار خواستم برای همیشه از دنیای موسیقی خداحافظی کنم، بیان کرد: من برای خودم چیزی نمی خواهم و با حقوق کارمندی زندگی می کنم. گرچه مستاجر هستم ولی به خاطر مردم حاضرم گرسنگی بکشم ولی حیف است وقتی می بینم صدای ناچیز من در بین مردم جا افتاده و آنها به من احترام می گذارند، از موسیقی محلی و آوازهایی که متعلق به خودشان است محروم شوند.

وی عنوان کرد: ما خوانندگان امانتدارانی هستیم که تنها واقعیت کار و زندگی مردم و شادیها و غمهای آنها را در قالب موسیقی فریاد می زنیم و فرهنگ و هنر آنها را زنده نگه می داریم.

لبریزم از ترانه و شوق خواندن نیست

این خواننده لرزبان گفت: الان لبریز از خواندن هستم و به سنی رسیده ام که یک حس پختگی و درک پیدا کرده ام ولی نمی توانم به خاطر مشکلات فراوان این عرصه بخوانم.

اسد پور افزود: هم اکنون دو اثر آماده انتشار دارم که دارند خاک می خورند و کسی نیست که حمایت کند تا این آثار به بازار بیایند و جای خالی اینها را نمی دانم چه چیزی پر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این درد بزرگی است که ما وقتی نتوانیم کاری را که مال زمان خودش است روانه بازار کنیم، گرد زمان روی آن می نشیند و کارهای بعدی را هم نمی توانیم تولید کنیم و براین اساس همین طور بدون ذوق و بی احساس مانده ایم.

اسد پور یادآور شد: تنها من این طور نیستم و سایر هنرمندان موسیقی فولکلور هم ناامید و در حال درجا زدن و عقب گرد هستند.

وی در خصوص خواسته خود از مسئولان موسیقی کشور گفت: خواسته من این است که کارهای ما بازبینی و کارشناسی شود و اگر سرمایه گذاری کنند درآمد آن نیز مال خودشان باشد و ما چیزی نمی خواهیم و تنها تقاضا داریم عرصه موسیقی کشور خالی از آثار فولکلور و بومی نباشد.

برای مقابله با هویت گریزی به موسیقی فولکلور نیاز داریم

این خواننده تصریح کرد: در عصر جدید که خطر هویت گریزی نسلهای آینده را تهدید می کند ما به موسیقی فولکلور نیاز داریم چراکه ممکن است نسلهای آینده به ریشه ها پشت و ریشه خود را فراموش کنند و از یاد ببرند.

اسد پور اظهار داشت: باید به موسیقی مقامی و محلی توجه شود و نگذارند که این گویشها، ترانه ها و نغمه ها و آهنگها که انتقال دهنده فرهنگ هزار ساله این مردمان است، فراموش شوند.

وی تاکید کرد: من خطر خیلی جدی را برای موسیقی محلی احساس می کنم و جای موسیقی فولکلور دارد در کشور خالی می شود.