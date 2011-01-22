سفر شگفت انگیز 3 بچه فوک از انگلیس تا هلند!/ تصویر نقشه مسیر فوکها

به گزارش خبرگزاری مهر، به طور معمول بچه فوکهایی که تنها سه هفته از تولد آنها می گذرد در کنار ساحل بازی کرده و یا اولین تلاشهای خود را برای شیرجه زدن در آب امتحان می کنند اما سرنوشت سه بچه فوک نوزاد ساکن جزایر "فارن" در "اومبریای شمالی" واقع در شمال انگلیس به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

این سه فوک خاکستری نوزاد که در دریا راه خانه را گم کرده بودند صدها کیلومتر دورتر در سواحل هلند پیدا شدند.

این بچه فوکها در اثر جز و مد شدید در طول بدترین وضعیت آب و هوایی زمستان از ساحل دور شدند. فوک اول که کمتر از سه هفته از تولد آن می گذشت 13 دسامبر گذشته در سواحل هلند در جزیره "تکسل" پیدا شد.

پس از اینکه مردم محلی این فوک را در ساحل در شرایطی که کاملا تنها و هراسان بود پیدا کردند آن را به یک مرکز نجات فوکها در هلند منتقل کردند. فوک دوم و سوم نیز به ترتیب 6 و 7 ژانویه پیدا و به همان مرکز منتقل شدند.

در حال حاضر هر سه فوک در شرایط خوبی هستند و به محض اینکه وزن آنها به حد طبیعی رسید به حیات وحش خود بازگردانده خواهد شد.

براساس گزارش دیلی میل، بیش از هزار و 300 فوک هر سال در جزایر "فارن" متولد می شوند. هر چند بچه فوکهای خاکستری می توانند از سنین کم شنا کنند اما تا زمانی که شیر می خورند و پوست کرکی سفید خود را از دست نداده اند از گروه خارج نمی شوند.

جزایر فارن تنها مکان در انگلیس است که در آن برای برچسب گذاری فوکهای تازه متولد شده از لکه های رنگی استفاده می شود.

این لکه های رنگی در هر دوره شمارش کلونیها متفاوت است. در مورد این سه فوک، دو بچه فوک اول رنگ آبی داشتند که نشان می دهد حدود 30 نوامبر متولد شده اند و فوک سوم به رنگ زرد است که تاریخ تولد آن را حدود نیمه نوامبر نشان می دهد.

در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر بادها و توفانهای شرقی شدیدی فوکهای جزیره فارن را محاصره کرد. این بادها این سه بچه فوک را از ساحل دور کرد. در این سفر شگفت انگیز و طولانی، بچه فوکها 350 مایل (بیش از 564 کیلومتر) در دریا سرگردان بودند.

یکی از بچه فوکها

یک بچه فوک دیگر

مسیری که فوکها طی کردند