انتصاب فرمانداران به ریاست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار به منظور توسعه و ارتقاء فعالیتهای همهجانبه در امر مبارزه با موادمخدر در اجرای سیاستهای ابلاغی جدید ستاد، کلیه فرمانداران کشور را به ریاست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستانهای ذیربط منصوب کرد.
در این احکام، فرمانداران موظف به برگزاری منظم و دقیق جلسات شورا، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط، انجام اقدامات موثر در زمینههای مقابله با عرضه، پیشگیری و درمان اعتیاد با بهرهگیری از ظرفیتها، امکانات و تواناییهای موجود شهرستان در حوزههای انسانی و پشتیبانی و در قالب برنامههای ابلاغی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان شدند.
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