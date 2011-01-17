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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

با حکم نجار/

انتصاب فرمانداران به ریاست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر

انتصاب فرمانداران به ریاست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به منظور توسعه و ارتقاء فعالیتهای همه‌جانبه در امر مبارزه با موادمخدر، فرمانداران سراسر کشور را به ریاست شوراهای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستانهای ذی‌ربط منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار به منظور توسعه و ارتقاء فعالیت‌های همه‌جانبه در امر مبارزه با موادمخدر در اجرای سیاست‌های ابلاغی جدید ستاد،‌ کلیه فرمانداران کشور را به ریاست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان‌های ذی‌ربط منصوب کرد.

در این احکام، فرمانداران موظف به برگزاری منظم و دقیق جلسات شورا، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط، انجام اقدامات موثر در زمینه‌های مقابله با عرضه، پیشگیری و درمان اعتیاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها،‌ امکانات و توانا‌یی‌های موجود شهرستان در حوزه‌های انسانی و پشتیبانی و در قالب برنامه‌های ابلاغی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان شدند.

کد مطلب 1233969

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