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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران در دهه فجر به بهره برداری می رسد

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران در دهه فجر به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

نادر رضایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران با 90 درصد پیشرفت فیزیکی بزودی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این تصفیه خانه به روش بیولوژیک لجن فعال روزانه 290 متر مکعب پساب تولیدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی دهلران را تصفیه می کند.

وی ادامه داد: برای احداث این تصفیه خانه هشت میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام اظهار امیدواری کردکه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری برسد.

به گفته وی، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب این شهرک نیز توسط مشاور به اتمام رسیده و پس از تایید نهایی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، برای اجرا به مناقصه عمومی گذاشته خواهد شد.

رضایی منش گفت: برای اجرای طرح جمع آوری شبکه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران دو میلیارد و 500 ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1233973

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