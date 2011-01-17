تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران در دهه فجر به بهره برداری می رسد

نادر رضایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران با 90 درصد پیشرفت فیزیکی بزودی به بهره برداری می رسد .

وی افزود: این تصفیه خانه به روش بیولوژیک لجن فعال روزانه 290 متر مکعب پساب تولیدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی دهلران را تصفیه می کند.

وی ادامه داد: برای احداث این تصفیه خانه هشت میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است .

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام اظهار امیدواری کردکه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهلران در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری برسد .

به گفته وی، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب این شهرک نیز توسط مشاور به اتمام رسیده و پس از تایید نهایی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، برای اجرا به مناقصه عمومی گذاشته خواهد شد .