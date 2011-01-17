انتفاضه گرسنگان به سودان رسید/ تهدید به تظاهرات خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احزاب مخالف دولت سودان همچنین خواستار برکناری وزیر اقتصاد این کشور از سمتش شده اند.

در ابتدای ماه جاری میلادی دولت سودان نشستی را برای جبران کسری بودجه خود تشکیل داد و برای جبران آن تصمیم به کاهش یارانه های محصولات نفتی و افزایش بهای شکر گرفت.

هر چند این تصمیم موجب تظاهرات دانشجویان در مناطق شمالی شد، اما امروز دوشنبه احزاب مخالف دولت نیز تهدید به پیوستن به این تظاهرات ها کردند.

در همین رابطه "کمال عمر" از رهبران مخالفان اعلام کرد: گروههای مختلف در روز چهارشنبه تشکیل جلسه می دهند تا در مورد برگزار تظاهرات های خیابانی تصمیم گیری کنند.

به گزارش مهر، مثال تونس نمونه بارزی است از اعتراضاتی که در ابتدا به دلایل اقتصادی آغاز شد. انزجار ملت از "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری و حکومت وی زمانی به اوج خود رسید که "محمد بوعزیزی" جوان فقیر و تحصیل کرده تونسی در اعتراض به اینکه چرخ دستی اش که با آن سبزی فروشی می کرد به مصادره ماموران دولتی درآمد.

علاوه بر تونس و سودان، اردن دیگر کشوری است که در روزهای اخیر با اعتراضات مردمی در رابطه با مشکلات اقتصادی مواجه شده است و در حالی که دولت اردن برای کاهش حجم اعتراضات گسترده مردمی در تصمیمی فوری بهای برنج، شکر و گوشت قرمز را 5 درصد کاهش داد منابع آگاه در امان از احتمال سقوط دولت این کشور خبر می دهند.

البته در روزهای اخیر اتفاقات مشابهی در کشورهایی چون الجزایر، یمن و بولیوی نیز رخ داده است.