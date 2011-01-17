انتفاضه گرسنگان به سودان رسید/ تهدید به تظاهرات خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احزاب مخالف دولت سودان همچنین خواستار برکناری وزیر اقتصاد این کشور از سمتش شده اند.
در ابتدای ماه جاری میلادی دولت سودان نشستی را برای جبران کسری بودجه خود تشکیل داد و برای جبران آن تصمیم به کاهش یارانه های محصولات نفتی و افزایش بهای شکر گرفت.
هر چند این تصمیم موجب تظاهرات دانشجویان در مناطق شمالی شد، اما امروز دوشنبه احزاب مخالف دولت نیز تهدید به پیوستن به این تظاهرات ها کردند.
در همین رابطه "کمال عمر" از رهبران مخالفان اعلام کرد: گروههای مختلف در روز چهارشنبه تشکیل جلسه می دهند تا در مورد برگزار تظاهرات های خیابانی تصمیم گیری کنند.
به گزارش مهر، مثال تونس نمونه بارزی است از اعتراضاتی که در ابتدا به دلایل اقتصادی آغاز شد. انزجار ملت از "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری و حکومت وی زمانی به اوج خود رسید که "محمد بوعزیزی" جوان فقیر و تحصیل کرده تونسی در اعتراض به اینکه چرخ دستی اش که با آن سبزی فروشی می کرد به مصادره ماموران دولتی درآمد.
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