صندوق ضمانت صادرات قهرمان نیم فصل مسابقات تنیس روی میز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‎های صندوق ضمانت صادرات و ذوب آهن مهمترین دیدار هفته هفتم و پایانی مرحله رفت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور بود که روز گذشته یکشنبه در اصفهان برگزار شد و با تساوی 4 بر 4 دو تیم به پایان رسید.

در سایر دیدارهای این هفته از رقابت‎ها و در بندرامام تیم پتروشیمی با نتیجه 5 بر یک موفق به شکست تیم مناطق نفت خیز جنوب شد. ضمن اینکه سایپای البرز در دیدار خانگی مقابل هیئت تهران به پیروزی 5 بر صفر دست یافت تا این تیم تهرانی بدون پیروزی و امتیاز به کار خود در نیم فصل نخست مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏های کشور پایان دهد. در هفته پایانی این مرحله از مسابقات تیم سپاهان با قرعه استراحت روبه‌رو بود.

در پایان نیم فصل نخست نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم صندوق ضمانت صادرات با مجموع 16 امتیاز از پنج پیروزی و یک تساوی به دست آمده بالاتر از تیم‎های پتروشیمی و سایپای البرز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. جدول رده‎بندی تیم‎های شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان نیم فصل نخست به شرح زیر است:

1- صندوق ضمانت صادرات 16 امتیاز

2- پتروشیمی بندرامام 13 امتیاز

3- سایپای البرز 12 امتیاز

4- ذوب آهن اصفهان 8 امتیاز

5 - مناطق نفت‎خیز جنوب 6 امتیاز

6- نفت سپاهان 6 امتیاز

7- هیئت تهران بدون امتیاز

نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 30 دی‎ماه با انجام دیدارهای هفته نسخت مرحله برگشت پیگیری می‎شود. در این هفته از مسابقات تیم پتروشیمی به مصاف هیئت تهران می‌رود. نفت سپاهان در تهران میزبان مناطق نفت خیز جنوب خواهد بود. تیم سایپای البرز و صندوق ضمانت صادرات نیز به مصاف هم می‏روند.