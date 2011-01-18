صدور 6 شناسه رنگی برای اعمال محدودیت تردد خودروها در پایتخت

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه طرح صدور شناسه ترافیکی برای خودروها به شورای عالی ترافیک افزود: طی این طرح به تعداد روزهای هفته 6 شناسه در 6 رنگ مختلف طراحی شده و به خودورها برای نصب واگذار می شود.

وی ادامه داد: این شناسه دارای هولوگرامی است که تمامی اطلاعات خودرو و راننده در آن ثبت شده و تمامی این اطلاعات در زمان تردد خودروها از سوی پلیس قابل شناسایی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ عنوان کرد: طبق طرح ارائه شده برخی از رنگها در دو تا سه روز از هفته ممنوعیت تردد در سطح شهر را خواهند داشت.

وی گفت: به طور مثال رنگ قرمز و زرد نمی توانند در روزهای شنبه و سه شنبه تردد کنند، در غیر این صورت از سوی پلیس در خیابانها جریمه می شوند.

سردار رحیمی افزود: این طرح می تواند کمک بزرگی به روانی ترافیک و حل این معضل در تهران کند.