سطح زیر کشت زعفران مرند به 300 هکتار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، جلال رحیم زاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکلات زعفرانکاران این شهرستان با ارائه گزارش اجمالی از وضعیت تولید، کشت، فرآوری و بسته بندی زعفران در مرند گفت: در سال جاری در شهرستان مرند حدود 75 هکتار زیر کشت زعفران رفته بود که از این میزان سطح زیر کشت حدود 300 کیلوگرم زعفران از این مزارع برداشت شد.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان منطقه از کاشت زعفران افزود : با برنامه ریزی های لازم در تلاش هستیم سطح زیر کشت این محصول را در سالهای آینده به 300 هکتار افزایش دهیم.

همچنین علی دنیادیده رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند نیز در این جلسه بر بسته بندی مناسب زعفران و بازاریابی تولید این محصول ارزشمند تاکید کرده و گفت: برای جلوگیری از تقلب این محصول هماهنگی های لازم درخصوص ارائه برند برای تعاونیهای فعال ضروری است.

عباس علیزاده رئیس اداره تعاون شهرستان مرند نیز بر تشکیل تعاونی زعفران کاران در همه مناطق شهرستان تاکید کرده و گفت: باتوجه به اهمیت اقتصادی تولید زعفران در منطقه، تشکیل اتحادیه تعاونیهای زعفرانکاردر سطح شهرستان در اولویت قرار داشته لذا امیدواریم تشکیل این تعاونی باعث تولید کمی و کیفی زعفران در مرند باشد.

حاضران در این جلسه بر شناسایی بازارهای هدف جهت صادرات زعفران تولیدی، تامین سازگاریهای لازم جهت حضور فعال تعاونی در نمایشگاههای عرضه محصولات کشاورزی در سطح استانی و کشوری، هماهنگی و تامین برند برای تعاونیهای فعال جهت بسته بندی و فرآوری محصول زعفران جهت صادرات به بازارهای مصرف داخلی و خارجی تاکید کردند.

تامین تسهیلات بانکی از اعتبارات بخش مکانیزاسیون جهت خرید دستگاه رتیواتور مبنی بر بالا بردن ضریب مکانیزاسیون زراعت زعفران و برگزاری دوره ها و بازدیدهای تخصصی کاشت، فرآوری و بسته بندی زعفران از مزارع شاخص، صنایع فرآوری و بسته بندی در سطح شهرستان، استان و خارج از استان از دیگر مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت.

جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکلات زعفرانکاران مرند باحضور اعضای تعاونی های زعفرانکار و مدیران جهاد کشاورزی ، بازرگانی و تعاون شهرستان مرند تشکیل شد.

مرند قطب زعفران غرب کشور است.