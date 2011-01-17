هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به هرحال جدایی افشین قطبی از تیم ملی و همکاری وی با یک باشگاه ژاپنی یک تصمیم حرفه‌ای بود و در فوتبال حرفه‌ای چنین اتفاقاتی کاملا طبیعی است.

وی افزود: سرمربیان فوتبال دنیا همواره به دنبال شرایط کاری بهتری هستند و با بررسی شرایط تیم‌های مختلف بهترین انتخاب را انجام می دهند که تصور می کنم قطبی هم چنین تصمیمی گرفت و نمی شود از کار او انتقاد کرد.

آیت اللهی با بیان اینکه قطبی یک قدم از ما جلوتر است، اظهار داشت: به هرحال او به عنوان یک مربی حرفه‌ای این حق را داشت که در پایان قراردادش با فدراسیون فوتبال با تیم دیگری مذاکره کند و خواهان ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال نباشد ولی این تصمیم قطعا با نظر طرفین صورت گرفته و یکجانبه نبوده است.

وی با بیان اینکه در صورت کسب موفقیت تیم ملی در جام ملت‌ها هنوز این فرصت وجود دارد تا شرایط ادامه همکاری قطبی با تیم ملی ادامه یابد، افزود: به شخصه اعتقاد دارم درصورتی که تیم ملی با نتایجی در حد قهرمانی به کار خود در جام ملت‌ها پایان دهد با شرایط مساعدی که به وجود خواهد آمد و حمایت دولتمردان می‌توانیم او را در تیم ملی حفظ کنیم و این کار در دنیای حرفه‌ای شدنی است.

آیت اللهی در پاسخ به این پرسش که "آیا با وجود قرارداد رسمی افشین قطبی با باشگاه شیمیزو اس پالس ژاپن چنین اتفاقی امکانپذیر خواهد بود؟"، افزود: به هرحال در دنیای حرفه‌ای هر اتفاقی امکان دارد و حتی با وجود این قرارداد می توانیم با مذاکرات لازم نظر طرف ژاپنی را جلب کنیم و قطبی همچنان در خدمت تیم ملی باشد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اضافه کرد: آن روزی که قطبی به ایران آمد خیلی‌ها از این انتخاب ناراحت بودند ولی فدراسیون فوتبال به او فرصت داد و اعتماد کرد تا توانایی‌های خود را نشان دهد. پیروزی تیم ملی در قطر می تواند بار دیگر شرایط لازم برای این همکاری را فراهم کند و امیدوارم فوتبال ایران با دوراندیشی به افشین قطبی نگاه تازه‌ای بیندازد.

وی در خصوص دیدار مرحله یک چهارم نهایی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: برای تیمی که شخصیت قهرمانی پیدا کرده تفاوتی نمی کند که با استرالیا، کره جنوبی و حتی بحرین روبه‌رو شود. تیم ملی مقابل کره شمالی در عمل نشان داد که با وجود چهار تغییر در ترکیب تیم هیچ گونه تزلزلی در روند حرکتی مجموعه ایجاد نمی‌شود. این نشان می دهد نفرات داخل زمین با نفرات نیمکت نشین فاصله‌ای ندارند و تیم بدون استرس و حاشیه در روند موفقیت قرار دارد.

آیت اللهی تصریح کرد: هدف تیم ملی رسیدن به قله موفقیت آسیاست که اگر کمی شانس هم چاشنی این هدف شود عبور از سد کره جنوبی و استرالیا نیز دور از دسترس نیست و می توانیم پس از سال‌ها بر سکوی قهرمانی آسیا بایستیم.

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخاب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اظهار داشت: در حال حاضر تمامی تمرکز مسئولان فدراسیون به تیم ملی معطوف است و اعتقاد داریم که در شرایط حساس فعلی باید تنها به حمایت از تیم ملی بپردازیم. البته مسائل داخلی فدراسیون هم اهمیت خاص خودش را دارد ولی در شرایط فعلی تنها به تیم ملی فکر می کنیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اضافه کرد: طبق اساسنامه جدید فیفا باید رئیس کمیته داوران از بین اعضای هیئت رئیسه باشد اما گویا AFC چندان با چنین تصمیمی موافق نیست و اعتقاد دارد ریاست کمیته داوران باید دارای شخصیت مستقلی باشد که الزامی ندارد که حتی این فرد از خانواده فوتبال انتخاب شود.

وی تصریح کرد: براین اساس با توجه به نظر AFC و FIFA در نظر داریم فردی را که از بهترین شرایط برای اداره کمیته داوران برخوردار باشد را انتخاب کنیم که ممکن است این فرد حتی داور هم نباشد. همانطور که رئیس فدراسیون فوتبال امارات یک چهره فوتبالی نیست و مسئولیت کمیته داوران AFC را نیز برعهده دارد.

آیت اللهی در پایان گفت: ما باید در انتخاب گزینه مورد نظر به شرایط خاص کشور هم توجه کنیم و گزینه‌ای برای این پست انتخاب شود که با شرایط داخلی کشورمان نیز همخوانی داشته باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با دو پیروزی مقابل تیم‌های عراق و کره شمالی به عنوان صدرنشین گروه D صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا را قطعی کرد.