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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

مبتلایان به ساییدگی زانو از ایستادن طولانی مدت پرهیز کنند

مبتلایان به ساییدگی زانو از ایستادن طولانی مدت پرهیز کنند

یک فوق تخصص روماتولوژی گفت: مبتلایان به ساییدگی زانو از انجام ورزشهای توام با راه رفتن یا ایستادن طولانی مدت پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا ذاکری افزود: مبتلایان به سائیدگی زانو به دلیل امکان افزایش فشاربیش از حد وارده به مفصل و در نتیجه  کمبود اکسیژن رسانی به سلولهای غضروفی و نیز تشدید عوارض التهاب غضروف زیر کشکک شامل درد زانو و تشدید بیماری، از استفاده از  دستگاه ترد میل و نیز انجام ورزشهایی که با ایستادن یا راه رفتنهای طولانی و یا راه رفتن بر سطوح نا هموار مانند کوهپیمایی همراه است خودداری کنند.

وی تقویت عضلات چهار سر ران و کاهش وزن، را از جمله راههای مهم کاهش روند تشدید بیماری عنوان کرد و ادامه داد: افراد دچار سائیدگی زانو از رانندگی به مدت طولانی و خم یا راست نگه داشتن طولانی مدت زانو خودداری کنند.
 
ذاکری همچنین آب درمانی و شنا را از جمله راههای موثر کاهش عوارض و جلوگیری از تشدید سائیدگی زانو دانست.
کد مطلب 1234010

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