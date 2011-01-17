مبتلایان به ساییدگی زانو از ایستادن طولانی مدت پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا ذاکری افزود: مبتلایان به سائیدگی زانو به دلیل امکان افزایش فشاربیش از حد وارده به مفصل و در نتیجه کمبود اکسیژن رسانی به سلولهای غضروفی و نیز تشدید عوارض التهاب غضروف زیر کشکک شامل درد زانو و تشدید بیماری، از استفاده از دستگاه ترد میل و نیز انجام ورزشهایی که با ایستادن یا راه رفتنهای طولانی و یا راه رفتن بر سطوح نا هموار مانند کوهپیمایی همراه است خودداری کنند.

وی تقویت عضلات چهار سر ران و کاهش وزن، را از جمله راههای مهم کاهش روند تشدید بیماری عنوان کرد و ادامه داد: افراد دچار سائیدگی زانو از رانندگی به مدت طولانی و خم یا راست نگه داشتن طولانی مدت زانو خودداری کنند.

ذاکری همچنین آب درمانی و شنا را از جمله راههای موثر کاهش عوارض و جلوگیری از تشدید سائیدگی زانو دانست.