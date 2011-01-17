معارضین با حکم قلع و قمع در ورودی فرودگاه پیام

کاپیتان محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بخشی از زمین فرودگاه پیام دارای معارض است که البته این مسئله مربوط به حدود 4ه سال گذشته است.

وی افزود: متاسفانه امروز معارضین فوق با در دست داشتن نامه دادستانی و با حضور ماموران نیروی انتظامی در ورودی فرودگاه پیام تجمع کرده و با درگیر شدن با انتظامات فرودگاه خواهان ورود به داخل فرودگاه و تصرف زمین بودند.

نوروزی با انتقاد شدید از حکم صادر شده از سوی دادستانی باتوجه به اهمیت فرودگاه فوق این حکم را نامناسب خواند و خواهان تجدید نظر دادستانی شد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی پیام بیان کرد زمینی را که با معرض مواجه شده است در عمق 10 هزار هکتاری فرودگاه واقع شده است و باید پیش از صدور حکم برای آن چاره اندیشی می شد.

وی از مقاومت نیروهای انتظامات و امنیت فرودگاه برای جلوگیری از ورود ممعرضان به فرودگاه و نیز پیشگیری از درگیری شدید تر و تماس با مسئولان استان برای حل مشکلات فوق نیز خبر داد و گفت: سرانجام با پیگیریهای صورت گرقته توسط آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس قرار شد با هماهنگی با دادستانی فعلا این حکم اجرایی نشود.

نوروزی از بررسی بیشتر جوانب این حکم و بازنگری در ان به درخواست آجرلو توسط دادستانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تجمع و درگیری امروز بدون تتبعاتی برای هر دو طررف خاتمه یابد.